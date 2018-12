Komdis PSSI Denda Tiga Klub Liga 1 Ratusan Juta Rupiah

Komdis mengeluarkan keputusan terbaru mereka, yang hasilnya menghukum klub gara-gara adanya penyalaan flare.

Komite Disiplin (Komdis) PSSI kembali mengeluarkan keputusan terbaru hasil sidang yang mereka gelar pada 13 Desember 2018. Semua sanksi yang diberikan kali ini adalah berupa denda kepada klub yang terhukum.

Dari daftar sanksi yang dirilis situs resmi PSSI, terdapat tiga klub Liga 1 yang harus menerima kenyataan pahit terkena hukuman denda hingga ratusan juta rupiah. Jenis pelanggarannya pun hampir sama.

Persebaya Surabaya dan PSM Makassar menjadi klub yang mendapatkan denda terbesar, yakni Rp300 juta. Kedua klub dihukum lantaran adanya pelanggaran penyalaan flare yang mengakibatkan pertandingan terhenti serta masuknya penonton ke dalam lapangan.

Satu klub lainnya yang dijatuhkan sanksi denda besar adalah Persija Jakarta. Tim Macan Kemayoran dihukum sebesar Rp245 juta, lantaran adanya penyalaan flare dan pelemparan botol saat menjamu Mitra Kukar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 9 Desember lalu.

Klub Liga 1 lainnya yang terkena denda dari komdis adalah Madura United, Persela Lamongan, Borneo FC, dan PS TIRA. Namun jumlah denda yang harus mereka bayar tidak sebesar tiga klub yang sudah disebutkan sebelumnya.

Berikut hasil sidang Komite Disiplin PSSI, tanggal 13 Desember 2018:



Madura United

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Madura United vs Persela Lamongan

- Tanggal kejadian: 8 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare

- Hukuman: Denda Rp. 75.000.000



Persela Lamongan

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Madura United vs Persela Lamongan

- Tanggal kejadian: 8 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare

- Hukuman: Denda Rp. 75.000.000



Persebaya Surabaya

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang

- Tanggal kejadian: 8 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare yang mengakibatkan pertandingan terhenti serta masuknya

penonton ke dalam lapangan

- Hukuman: Denda Rp. 300.000.000



PSM Makassar

- Nama kompetisi: Liga 1 2018

- Pertandingan: PSM Makassar vs PSMS Medan

- Tanggal kejadian: 9 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare yang mengakibatkan pertandingan terhenti serta masuknya penonton ke dalam lapangan

- Hukuman: Denda Rp. 300.000.000



Persija Jakarta

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Persija Jakarta vs Mitra Kukar FC

- Tanggal kejadian: 9 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare dan pelemparan botol

- Hukuman: Denda Rp. 245.000.000



Borneo FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Borneo FC vs PS TIRA

- Tanggal kejadian: 9 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Penyalaan flare

- Hukuman: Denda Rp. 50.000.000



PS TIRA

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Borneo FC vs PS TIRA

- Tanggal kejadian: 9 Desember 2018

- Jenis pelanggaran: Melanggar fair play

- Hukuman: Denda Rp. 50.000.000



Persibara Banjarnegara

- Nama kompetisi: Liga 3 2018

- Pertandingan: Persibara Banjarnegara vs Persekabpas Kab. Pasuruan

- Tanggal kejadian: 16 Oktober 2018

- Jenis pelanggaran: Pelemparan botol

- Hukuman: Denda Rp. 10.000.000