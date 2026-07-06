Komandan ME menanggapi kerusuhan yang dilakukan para pendukung Maroko: 'Jika kita bertindak tegas, ini akan berubah menjadi perang'

Komandan Umum Unit Mobil Sander van der Hulle memberikan tanggapan kepada De Telegraaf mengenai kerusuhan yang terjadi di berbagai kota besar setelah pertandingan Kanada melawan Maroko (0-3). Sekelompok besar warga Maroko yang sedang merayakan kemenangan terlibat dalam berbagai tindakan, antara lain mengemudi secara sembrono, melempar kembang api, dan memprovokasi polisi.

Van der Hulle menjelaskan mengapa polisi tidak langsung bertindak tegas terhadap pelanggaran terkait kembang api dan perilaku mengemudi yang membahayakan. ''Kami memilih dengan cermat kapan harus bertindak dan kapan tidak. Untuk pelanggaran yang relatif kecil, seperti situasi yang Anda gambarkan, terkadang kami memutuskan untuk tidak bertindak guna mencegah situasi menjadi semakin tidak terkendali.''

“Kami menyadari bahwa begitu kami bertindak di Amsterdam-West, kami mungkin akan sibuk sepanjang malam menangani kerusuhan, di mana kaca-kaca dipecahkan dan mobil-mobil dibakar,” tegas Komandan Umum Unit Mobil.

Van der Hulle diberi tahu bahwa seorang petugas polisi terus-menerus dicaci maki pada hari Sabtu, sementara sepeda fatbike dan skuter terus melaju kencang di sekitarnya. “Meskipun tidak wajar, sayangnya itulah kenyataannya: jika Anda mulai menegakkan hukum, situasinya akan berubah menjadi perang. Ketika saya mengemudikan mobil polisi yang mudah dikenali hari ini, seorang pria yang membawa kursi anak di sepedanya tiba-tiba meludahi mobil saya. Tentu saja saya langsung menghentikannya.”

Maroko akan menghadapi Prancis di babak perempat final Piala Dunia pada hari Kamis. Van der Hulle menjelaskan bagaimana polisi akan bertindak di kota-kota besar. “Sebagian besar sama, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada koordinasi tiga pihak.”

Terutama di Den Haag, situasi pada Sabtu malam cukup ricuh. Secara total, polisi telah menahan 29 orang atas berbagai tindak pidana. Di antaranya ada yang ditahan karena penghinaan, perbuatan anarkis, serta tidak mematuhi perintah atau permintaan.