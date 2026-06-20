Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda, menegaskan komitmennya untuk mengelola rotasi pemain dengan lebih baik saat menghadapi Swedia pada pertandingan kedua Grup F Piala Dunia, sambil mengakui bahwa pergantian pemain yang dilakukannya pada laga pembuka gagal memberikan dampak yang diharapkan.

Timnas Belanda berupaya mengembalikan perjalanan mereka di Piala Dunia ke jalur yang benar setelah hasil imbang pembuka yang mengecewakan melawan Jepang, dalam pertandingan yang memunculkan banyak pertanyaan, setelah Koeman beralih ke gaya permainan defensif sebelum gawang timnya kebobolan pada menit ke-89.

Koeman memikul tanggung jawab penuh atas hasil tersebut, menjelaskan bahwa ia ingin para pemainnya menekan lebih tinggi di lapangan, hal yang gagal mereka lakukan dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2.

Koman mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Pada awalnya, saya melihat bahwa dampak atau pengaruh pergantian pemain tidak positif, dan tentu saja saya bertanggung jawab atas hal itu. Saya menerima kritik yang ditujukan kepada saya, karena ini bukanlah masalah.”

Pelatih asal Belanda itu menambahkan: “Saya mengambil keputusan setelah berdiskusi dengan staf teknis saya, dan saya telah menjelaskan dengan jelas apa yang ingin saya ubah. Seharusnya kami menekan lebih keras di area atas lapangan, namun kami tidak mampu melakukannya, dan kami ingin menyampaikan pesan ini kepada para pemain.”

Timnas Belanda akan menghadapi Swedia yang dipimpin oleh duo penyerang Viktor Gyokeres dan Alexander Isak, di mana keduanya mencetak gol dalam pertandingan di mana Swedia mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1, dan menciptakan banyak peluang lainnya sepanjang pertandingan.

Koeman menegaskan bahwa duet ini tampil luar biasa sejauh ini, namun pada saat yang sama ia memperingatkan para bek Belanda agar tetap waspada terhadap sumber ancaman serangan lain di tim Swedia.

Koman mengatakan: “Keduanya memiliki kecepatan dan kekuatan serta kemampuan untuk mencetak gol, jadi kami akan fokus pada mereka dan memberikan perhatian khusus, tetapi kami juga harus fokus pada tim Swedia secara keseluruhan, karena mereka tampil bagus di lapangan.”

Koeman juga menyebutkan bahwa ia berencana mengandalkan pencetak gol legendaris timnas Belanda, Memphis Depay, yang baru-baru ini mengalami masalah pada paha dan tidak memberikan dampak signifikan saat melawan Jepang setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Koman menyimpulkan: “Depay bisa memberikan nilai tambah bagi kami, dan dia selalu menjadi nilai tambah; jadi, ketika kami membutuhkannya, dia akan ada di lapangan.”