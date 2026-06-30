Koman: Kekalahan kami dari Maroko disebabkan oleh faktor keberuntungan... dan saya akan mempertahankan formasi lima pemain belakang saya

Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, menegaskan bahwa ia siap mengambil keputusan teknis yang sama lagi meskipun timnas negaranya tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh timnas Maroko melalui adu penalti, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas nasib buruk yang menimpa timnya.

Koman mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Sudah sangat jelas bahwa tim-tim Afrika telah berkembang secara taktis dan dalam cara mereka menghadapi pertandingan; dalam kasus Maroko, mereka memiliki banyak talenta, serta pemain muda yang bermain di klub-klub terbaik Eropa, dan bukanlah kebetulan bahwa mereka berada di atas Belanda dalam peringkat dunia.”

Pelatih timnas Belanda itu juga mengeluhkan nasib buruk yang menimpa timnya, meskipun ia mengakui kualitas lawan yang sangat baik, di mana gawang timnya kebobolan gol pada menit-menit akhir, Kedua tim juga bermain imbang 1-1 pada tendangan kedua dalam adu penalti, setelah kiper Bart Verbruggen menepis bola namun bola tersebut justru masuk ke gawang melalui tumitnya.

Koman melanjutkan pembicaraannya dalam konteks ini, dengan mengatakan: “Segalanya akan berubah jika mereka gagal mengeksekusi tendangan itu, tetapi hari ini bukanlah hari keberuntungan kami.”

Timnas Maroko mendominasi jalannya pertandingan yang digelar di Monterrey hampir sepanjang laga, namun demikian, timnas Belanda berhasil unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Cody Gakpo pada menit ke-72.

Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan pada masa injury time, tepat saat tim Oranje hampir bersiap merayakan kemenangan, yang menyebabkan pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan kemudian adu penalti yang dimenangkan oleh tim Afrika dengan skor 3-2.

Pelatih Belanda membela strategi taktisnya yang menggunakan formasi lima bek, dengan menjelaskan bahwa ia telah berkonsultasi dengan para pemainnya mengenai hal ini, dan keputusan tersebut merupakan kesimpulan yang diambil setelah menganalisis sesi-sesi latihan.

Koeman menanggapi para jurnalis yang mengkritiknya dengan mengatakan: “Kalian semua menyaksikannya di televisi, sedangkan saya ada di sana dan tahu apa yang terbaik untuk tim saya; kalian berhak mengkritik, tetapi kami bertahan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan jika diberi kesempatan lagi, saya akan mengambil keputusan taktis yang sama.”

Koman menyoroti bahwa mereka selalu menyadari akan menghadapi pertandingan yang sulit di babak 32 besar, sambil menegaskan bahwa mereka datang dengan persiapan yang matang, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan.

Pelatih kepala itu juga berbicara mengenai masa depannya bersama tim nasional, menegaskan bahwa ia akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu, kemudian menganalisis apakah kondisi yang tepat tersedia untuk melanjutkan jabatannya sebagai pelatih tim nasional.

Koman mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Saya harus memikirkannya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan. Tentu saja saya tidak akan mengabaikan penyampaian laporan pertanggungjawaban.”