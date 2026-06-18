Kolombia mengawali Piala Dunia dengan baik berkat kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Uzbekistan yang baru pertama kali berlaga

Kolombia mengawali Piala Dunia dengan gemilang. Tim asal Amerika Selatan ini terlalu tangguh bagi Uzbekistan—yang baru pertama kali berlaga di ajang ini—dalam laga grup perdana mereka, meski Uzbekistan memberikan perlawanan yang cukup sengit: 1-3. Luis Díaz menjadi motor kemenangan Kolombia berkat satu assist dan satu gol, sehingga Kolombia memuncaki Grup K dengan tiga poin. Portugal dan Republik Demokratik Kongo menyusul dengan satu poin.

Uzbekistan tampaknya tidak mengalami kegugupan dan sering melakukan serangan pada fase awal pertandingan. Namun, pelatih kepala Fabio Cannavaro melihat bahwa peluang yang tercipta masih terbatas dan pemimpin lini serang Eldor Shomurodov jarang mendapat umpan.

Setelah awal yang cukup datar, Kolombia mulai menemukan ritme permainan dan pertama kali mengancam melalui Jhon Arias. Penyerang Palmeiras itu melepaskan tembakan yang melebar satu meter. Tak lama kemudian, Los Cafeteros semakin mendekati gol pembuka, saat bintang mereka Luis Díaz membentur tiang gawang dari sudut yang sulit.

Sekitar lima menit sebelum babak pertama berakhir dan tak lama setelah insiden tabrakan yang menjadi perbincangan antara Abdukodir Khusanov dan seorang juru kamera, Kolombia akhirnya unggul secara pantas. Díaz mengangkat kepalanya dan memberikan umpan terobosan luar biasa kepada Daniel Muñoz, yang dengan kaki terangkat tinggi mencetak gol pembuka dengan indah: 0-1.

Cannavaro mengambil tindakan dan memasukkan Dostonbek Khamdamov serta Farrukh Sayfiev untuk menyegarkan barisan. Hal ini memberikan Uzbekistan stabilitas yang lebih baik dan pada akhirnya juga menghasilkan gol Piala Dunia pertamanya. Kiper Camilo Vargas gagal menahan tendangan keras dengan baik, dan Abbosbek Fayzullaev menyambar bola ke gawang: 1-1.

Sayangnya bagi Uzbekistan, skor imbang itu hanya bertahan lima menit di papan skor. Gustavo Puerta menunjukkan penglihatan permainan yang luar biasa dan mengoper bola kepada Díaz, yang tendangannya—meski bisa ditangkap—meluncur masuk melalui lengan kiper Uzbekistan, Utkir Yusupov: 1-2.

Kolombia cukup lama gagal memastikan kemenangan dan nyaris kebobolan gol penyama kedudukan menjelang akhir pertandingan. Gelandang tengah Akmal Mozgovoy berputar membuka ruang di dalam kotak penalti dan melengkungkan bola sekitar satu setengah meter di atas gawang Vargas.

Pada menit ke-99, Kolombia secara definitif mengakhiri semua harapan Uzbekistan. Cucho Hernández berebut bola di tepi lapangan, memenangkan duelnya, dan memberikan umpan silang yang luar biasa kepada rekan penggantinya, Jaminton Campaz, yang menyundul bola dengan meyakinkan: 1-3.

Setelah Bekhruz Karimov masih sempat membentur mistar gawang dengan tendangan keras yang fantastis, wasit Anthony Taylor memutuskan pertandingan telah cukup. Uzbekistan akan menghadapi Portugal pada pertandingan berikutnya, sementara Kolombia akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo.