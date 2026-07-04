Kolombia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia berkat kemenangan tipis atas Ghana yang tak berdaya

Kolombia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Ghana. Tim asuhan pelatih kepala Néstor Lorenzo menang 1-0 di Kansas City berkat gol awal yang dicetak oleh Jhon Arias. Kolombia akan menghadapi Swiss di babak 16 besar. Pemenang pertandingan tersebut akan berhadapan dengan Mesir atau Argentina di perempat final.

Sayangnya, fase awal pertandingan diwarnai oleh cedera. Pertama, Jhon Córdoba harus ditarik keluar karena mengalami masalah pada pangkal paha; Luis Suárez masuk menggantikannya. Di kubu Ghana, Marvin Senaya mengalami cedera otot. Alidu Seidu masuk menggantikannya.

Sekitar satu menit setelah Arias mendapat kartu kuning yang wajar akibat tekel keras terhadap tumit Iñaki Williams, penyerang Palmeiras itu membuka skor. Umpan silang yang sangat halus dari pemain pengganti Suárez diselesaikan dengan tendangan melengkung oleh Arias. Kiper Lawrence Ati Zigi tak berdaya: 1-0.

Ini merupakan pukulan telak bagi Ghana, yang tampak tak berdaya dalam serangan dan bahkan nyaris tertinggal dua gol lebih awal, seandainya saja Luis Díaz tidak melepaskan tembakan melebar dari posisi yang menjanjikan. Tak lama kemudian, Ghana akhirnya menunjukkan perlawanan, namun Williams kurang akurat dalam mengarahkan tembakannya.

Tepat sebelum dan sesudah jeda, Ghana mengalami fase yang cukup baik. The Black Stars sempat terlihat mengancam melalui, antara lain, Thomas Partey dan Antoine Semenyo, namun peluang-peluang terbaik tetap ada di pihak Kolombia. Díaz sempat berpikir akan mencetak gol menjadi 2-0, namun ia berada dalam posisi offside.

Kolombia tetap menjadi tim dengan peluang-peluang yang lebih baik. Terutama Díaz seharusnya bisa memaksimalkan peluangnya, yang diciptakan berkat umpan cemerlang dari Gustavo Puerta. Namun, penyerang bintang itu justru mengarahkan tendangannya tepat ke arah Ati Zigi.

Karena mantan pemain Ajax, Davinson Sánchez, juga gagal mencetak gol menjadi 2-0 melalui sundulannya yang masih bisa ditepis oleh Ati Zigi, Ghana tetap bertahan dalam pertandingan hingga detik-detik terakhir. Namun, peluang-peluang yang dibutuhkan tidak kunjung datang, sehingga tim asuhan pelatih nasional Carlos Queiroz harus pulang.