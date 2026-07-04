Kolombia dengan mudah mengalahkan Ghana dan akan berhadapan dengan Swiss

Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan sulit Kolombia atas Ghana melalui gol tunggal pada Sabtu dini hari, dalam laga yang didominasi sepenuhnya oleh “Los Cafeteros” yang kini akan menghadapi Swiss di babak 16 besar.

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi melalui tendangan langsung Thomas Partey ke tengah gawang yang meleset tipis di samping tiang pada menit pertama, dalam laga yang berlangsung sangat fisik hingga menimbulkan cedera, di mana John Córdoba dari Kolombia mengalami cedera pada menit kedelapan dan Marvin Sinaya dari Ghana pada menit ke-13.

Tim Kolombia menguasai jalannya pertandingan sepanjang laga, dan akhirnya berhasil mencetak gol pembuka ketika Suárez mengirim umpan silang dari sisi kanan, dan John Arias melepaskan tendangan keras ke sudut kanan gawang pada menit ke-14 untuk membawa timnya unggul.

Setelah itu, tim Kolombia banyak menguasai bola, namun mereka tidak menghadapi perlawanan berarti dari Ghana yang hanya fokus bertahan; Antoine Semenyo baru mencoba menembak pada akhir babak pertama, saat tendangannya yang membentur pertahanan melambung di atas mistar gawang pada menit ke-37.

Kolombia langsung membalas, saat Gustavo Puertas dengan cerdik mengoper bola kepada Luis Díaz di sisi kiri kotak penalti, namun tendangan pemain sayap Bayern München itu meleset tipis di samping tiang gawang pada menit ke-39.

Beberapa saat kemudian, Luis Suárez melepaskan sundulan yang meleset tipis di sebelah tiang kanan pada menit ke-42, kemudian Daniel Muñoz mengirim umpan silang dari sisi kanan ke tiang jauh, namun Lawrence Ati-Zigi menghalau sundulan Johan Mojica dari garis gawang pada menit ke-45+1, sehingga babak pertama berakhir dengan Kolombia memimpin 1-0.

Setelah jeda, Kolombia terus menguasai jalannya pertandingan, dan Lawrence Ati-Zigi menepis tendangan melengkung Gustavo Puertas dari sisi kiri kotak penalti pada menit ke-55.

Tak lama setelah itu, Luis Díaz mencetak gol melalui sundulan dari umpan silang John Arias, namun asisten wasit mengangkat bendera menandakan offside pada menit ke-56. Kemudian, pemain sayap Bayern München itu membuang peluang satu lawan satu, namun tendangannya berhasil dihalau oleh kiper pada menit ke-58.

Kolombia terus menekan untuk menggandakan keunggulannya namun gagal memastikan kemenangan, sementara Ghana kesulitan menciptakan ancaman nyata, kecuali tendangan Thomas Partey yang meleset tipis di samping tiang kiri pada menit ke-69, di mana performa serangan mereka sangat lemah.

Davinson Sánchez juga nyaris mencetak gol, namun kiper berhasil menepis sundulannya pada menit ke-81, kemudian tendangan keras Juan Fernando Quintero meleset tipis di sebelah tiang kanan pada menit ke-84, sementara sundulan Richard Ríos meleset di sebelah tiang kiri pada menit ke-90+1.