De Telegraaf pada Minggu menemukan hal yang mencolok. Clarence Seedorf dalam sebuah kolom pada Agustus 2021 pernah melontarkan pandangan negatif tentang penunjukan Louis van Gaal di tim nasional Belanda. Mantan pesepakbola top itu kini menjabat sebagai komisaris urusan teknis di KNVB, dan De Telegraaf kini melihat kata-katanya yang sudah berusia lima tahun di NRC sebagai kemungkinan alasan di balik penolakan diam-diam baru-baru ini terhadap Van Gaal.

Seedorfdalam kolomnya disebut sebagai 'pengusaha, filantropis, dan pembicara tamu' dan tidak memiliki jabatan di KNVB, apalagi kewenangan atas penunjukan pelatih tim nasional yang baru. Kini situasinya benar-benar berbeda. Bersama direktur umum Marianne van Leeuwen dan direktur sepakbola elite Nigel de Jong, Seedorf memilih penerus Ronald Koeman.

Van Gaal baru-baru ini membuka pintu untuk periode keempat sebagai pelatih tim nasional, tetapi tidak mendengar apa pun. "Bahkan, terlepas dari arti besar Van Gaal bagi sepakbola Belanda, KNVB sampai tidak bersusah payah meneleponnya untuk memberi tahu penolakan, demikian terdengar pada Sabtu di pesta ulang tahun ke-75 Van Gaal di Noordwijk", tulis De Telegraaf.

"Itu tidak bisa dipahami, tetapi melihat kolom komisaris urusan teknis KNVB saat ini, Clarence Seedorf, di NRC pada 6 Agustus 2021, jelas bukan sesuatu yang tak terduga." Kolom itu diterbitkan dua hari setelah penunjukan ketiga Van Gaal sebagai pelatih tim nasional Belanda.

"Saya akan menyampaikan diri saya dengan penuh hormat tentang sosok yang pernah meluncurkan saya ke dunia sepakbola yang indah, tetapi ganjil ini, Louis van Gaal", tulis Seedorf. "Dengan menerima jabatan pelatih tim nasional untuk ketiga kalinya, dia jelas tidak menjaga kehormatannya sendiri. Posisi ketiga pada 2014 rupanya tidak cukup baginya dan saya menghormati itu."

"Dari KNVB, sangat sedikit ide segar yang muncul ke luar. Rasa takut terbukti menjadi penasihat terbesar dalam pilihan para pembuat kebijakan. Sayangnya, setelah tiga puluh tahun di sepakbola top saya bisa dengan tenang mengatakan bahwa dunia sepakbola terlalu konservatif. Menunjukkan keberanian bisa berujung pada kekalahan, tetapi mengulang pilihan yang sama sekali tidak menunjukkan progresi saya lihat sebagai masalah yang harus diselesaikan."

"KNVB memiliki potensi yang luar biasa tetapi tampaknya ada sesuatu yang macet. Ketika pembaruan dibutuhkan, yang muncul justru sesuatu yang lama dan ketika sikap tegas dibutuhkan (…) Di bawah tekanan, pilihan jatuh pada Van Gaal, dengan Danny Blind kembali dilibatkan padahal belum lama ini dia tidak tampil baik bersama Belanda, baik sebagai asisten maupun sebagai pelatih kepala."

De Telegraaf kini menyimpulkan berdasarkan kata-kata Seedorf yang sudah berusia lima tahun itu: "Dengan kolom 6 Agustus 2021 di tangan, memilih Van Gaal akan merusak kredibilitas Seedorf. Dengan pengetahuan saat ini, ini tampaknya menjadi penjelasan atas pilihannya pada Reiziger atau kelinci yang ia sulap keluar dari topi tinggi bersama Van Leeuwen dan De Jong."

Valentijn Driessen pada Jumat juga sudah melontarkan kritik keras dalam kolomnya untuk De Telegraaf terhadap 'orang-orang dungu di KNVB'. "Anda sudah bisa menebak pertunjukan kabar baik yang tidak kredibel dari Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong, dan Clarence Seedorf ketika mereka segera memperkenalkan pelatih tim nasional baru untuk tim nasional Belanda."

"Kecermatan diutamakan ketimbang kecepatan dan dengan pria baru ini kami pikir bisa mewujudkan ambisi kami dengan menjadi juara Eropa. Benar-benar orang-orang dungu. Ini adalah kedok atas disfungsi dua direktur KNVB dan komisaris sepakbola."

"Siapa pun yang gagal mengikat satu dari tiga kandidat top Belanda yang logis, cakap, dapat diterima, dan tersedia, berarti gagal. Peter Bosz sedang berusaha bertahan dari start palsu di PSV, Erik ten Hag bermain sebagai direktur teknis kecil-kecilan di FC Twente dan Arne Slot beraksi bak popie jopie di Ibiza."

"Dari pihak KNVB, strateginya adalah mengabaikan era pasca-Piala Dunia ke luar. Dengan begitu Bosz, yang bahkan tidak pernah dihubungi meski kontraknya di PSV akan habis, sudah disingkirkan sejak awal. Sabotase yang disengaja ini menjaga mimpi basah Van Leeuwen, De Jong, dan Seedorf tetap hidup: menunjuk pelatih tim nasional Belanda U-21 Michael Reiziger sebagai penerus Koeman", demikian kata Driessen. Seedorf dan De Jong sebelumnya juga sudah berbicara panjang lebar dengan Reiziger.