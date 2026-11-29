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Laga Como-Juventus seharusnya menjadi pertandingan besar pekan ke-13 Serie A 2026/2027. Namun, pertandingan seperti yang diharapkan semua orang hanya berlangsung lima menit. Itulah waktu yang dibutuhkan Kolo Muani untuk merusak malam Juventus. Ia diusir keluar lapangan setelah bereaksi terhadap pelanggaran dengan menampar wajah Valle, sehingga Luciano Spalletti dan rekan-rekan setimnya menghadapi kesulitan besar.

Kemenangan 3-0 Como di Sinigaglia merupakan akibat langsung dari tindakan pemain asal Prancis itu. Dengan sabar dan percaya pada kemampuan timnya, Cesc Fabregas perlahan menata ulang susunan pemainnya untuk memanfaatkan setiap kesalahan kecil yang tak terhindarkan dari lawan.

Dari tendangan bebas yang didapat Da Cunha setelah pelanggaran ceroboh Cambiaso, Nico Paz mencetak gol pembuka yang disahkan melalui teknologi garis gawang. Setelah lini belakang Juventus dua kali gagal menghalau bola dengan sempurna, Douvikas menggandakan keunggulan lewat bola pantul dari tembakan Ricci. Gol ketiga kembali dicetak Douvikas melalui sepakan voli menyilang yang indah berkat assist Nico Paz, setelah keduanya menguasai ruang dan mengatur waktu pergerakan. Absennya Milla dan Valle karena masalah fisik pada babak pertama pun tidak menghalangi Como mendominasi permainan dan ruang. Juventus hanya mendapat satu peluang nyata, yang gagal dimanfaatkan Woltemade saat menerima umpan terobosan.

Skor akhir 3-0 pun pantas diraih Como dan menghidupkan kembali persaingan mereka di klasemen. Como untuk sementara menyalip Milan, yang akan bermain di Cagliari besok, dan naik ke posisi keempat. Juventus harus menelan kekecewaan. Mereka kembali harus memikirkan dampak Kolo Muani terhadap tim, sekaligus menghadapi kenyataan bahwa Como kini berada delapan poin di atas mereka dalam perebutan posisi keempat.

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COMO-JUVENTUS 3-0

PENCETAK GOL: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)

GOL DAN MOMEN PENTING



90' Nico Paz menciptakan peluang terakhir pertandingan lewat tembakan lain dari tepi kotak penalti yang kembali memaksa Vicario melakukan penyelamatan.



83' Como melakukan kesalahan saat membangun serangan dan kehilangan bola kepada Alajbegovic di sepertiga akhir lapangan. Pemain asal Bosnia itu menerobos ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan, tetapi Kempf membloknya pada saat terakhir.



80' GOL: Nico Paz melewati Conceicao dengan gerakan sombrero, lalu menyundul bola ke arah Douvikas. Dengan sentuhan pertama, Douvikas segera menyesuaikan posisi dan melepaskan tembakan menyilang saat bola memantul, menaklukkan Vicario ke sudut jauh.



64' GOL: Bola berulang kali gagal diamankan di kotak penalti Juventus. Setelah sapuan yang buruk, Vicario harus maju dan meninju bola untuk mendahului Douvikas. Ricci menyambutnya di tepi kotak penalti. Tembakan langsung mantan pemain Milan itu dibelokkan lini belakang Juventus, tetapi bola justru jatuh ke kaki Douvikas. Dari jarak dekat, ia menaklukkan Vicario dengan tembakan mendatar.



55' PELUANG: Woltemade mengirim umpan terobosan vertikal yang sangat berbahaya untuk McKennie, tetapi Butez tepat memilih waktu untuk keluar dan mendahului pemain asal Amerika itu.



47' PELUANG: Ricci mengambil sepak pojok dari sisi kiri. Ramon, yang dibiarkan bebas di tiang jauh, melompat dan menyundul bola, tetapi gagal mengarahkannya ke gawang Vicario.



45+1' GOL: Da Cunha melewati Cambiaso di sisi kanan dan mendapat tendangan bebas yang dieksekusi Nico Paz. Pemain asal Argentina itu mencoba mengejutkan lini belakang Juventus dan berhasil. Vicario memang menghalau bola dari gawang, tetapi terlambat: alat di pergelangan tangan wasit Mariani bergetar berkat teknologi garis gawang dan mengesahkan skor 1-0.



38' PELUANG: Como kembali melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, dan Vicario menjatuhkan diri ke kiri untuk menggagalkan upaya Nico Paz. Namun, permainan sudah dihentikan karena offside.



36' DUA PERGANTIAN FABREGAS: Milla dan Valle sama-sama mengalami masalah fisik, sehingga Fabregas melakukan dua pergantian di pertengahan babak pertama. Valle juga telah mendapat kartu kuning dalam insiden kartu merah Kolo Muani. Ricci dan Kaiki masuk menggantikan keduanya.



34' PELUANG EMAS: Juventus membangun serangan apik melalui operan-operan pendek, lalu Cambiaso dan Woltemade melakukan kerja sama satu-dua di tepi kotak penalti. Penyerang asal Bremen itu mengontrol bola di udara dengan sisi luar kaki secara luar biasa dan berhadapan langsung dengan Butez, yang nekat maju. Ia mencungkil bola untuk melewati kiper Como, tetapi tembakannya sedikit melambung.



33' PELUANG: Como kembali menyerang dari kanan dan membuka ruang tembak bagi Yan Couto di tepi kotak penalti. Mantan pemain Dortmund itu melepaskan tembakan mendatar yang keras, tetapi Vicario sigap menyelamatkannya.



20' PELUANG: Juventus melancarkan serangan balik cepat dan langsung. McKennie mencapai tepi kotak penalti, bergerak ke dalam hingga membuat Valle terjatuh, lalu mengoper ke tengah kepada Koopmeiners. Setelah memindahkan bola ke kaki kiri, Koopmeiners menembak, tetapi Butez menangkapnya sambil menjatuhkan diri.



14' Vicario kembali melakukan penyelamatan, kali ini atas sundulan Nico Paz dari jarak dekat setelah menerima umpan sundulan Baturina. Nico Paz mendapat tekanan saat menyundul bola.



5' KARTU MERAH: Saat Juventus hendak melancarkan serangan balik, Valle menarik Kolo Muani untuk menghentikannya. Penyerang asal Prancis itu bereaksi dengan melepaskan diri sambil memukul wajah bek sayap Como menggunakan tangan terbuka. Mariani tidak melihatnya, tetapi asistennya memberi tahu wasit. Kolo Muani mendapat kartu merah dan Valle kartu kuning.



4' PELUANG: Da Cunha melepaskan diri dari kawalan Lucumi dan melepaskan tembakan keras ke tiang jauh, tetapi Vicario sigap menjatuhkan diri dan menepis bola menjadi sepak pojok.



0' Pertandingan di Stadion Sinigaglia dimulai pukul 20.45.



INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

COMO-JUVENTUS: RINCIAN PERTANDINGAN



Como-Juventus 3-0



Pencetak gol: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas (84' Papaccioli).

Cadangan: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai.

Pelatih: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu (82' Cabal), Bremer, Lucumí, Celik (89' Gatti); McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao); Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Cadangan: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani.

Pelatih: Luciano Spalletti.



Wasit: Mariani

Kartu kuning: Valle (C), Da Cunha (C)

Kartu merah: Kolo Muani (J)