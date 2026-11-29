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Jelas bahwa kartu merah Kolo Muani memengaruhi pertandingan. Namun, terpengaruh bukan berarti hasilnya tidak mencerminkan jalannya laga, karena penampilan apik Como terlihat jelas oleh semua orang, begitu pula penampilan memalukan Juventus.

Skor akhir 3-0 secara keseluruhan juga mencerminkan perbedaan kualitas di lapangan. Memang, Como unggul jumlah pemain, tetapi gol pertama Nico Paz tercipta dari bola mati, dan dalam situasi itu keunggulan atau kekurangan satu pemain tidak berpengaruh.

Lalu pada babak kedua, Juventus menyerah dalam segala aspek: jumlah pemain, tentu saja, karena mereka bermain dengan sepuluh orang; taktik, karena Juve tak mampu mempertahankan penguasaan bola. Soal kualitas teknik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tetapi Juventus tentu seharusnya berusaha memberi perlawanan lebih besar.

Ya, tetapi dengan pemain yang mana? Spalletti terpaku di bangku cadangan, menunggu sesuatu terjadi, tetapi hal itu tak kunjung datang. Baru ketika tertinggal 2-0 ia memasukkan Conceicao, Alajbegovic, dan Ekhator untuk memperbaiki situasi yang sudah tidak bisa diperbaiki.

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Como pun semakin unggul hingga terjadi dua pergantian pemain yang sangat bermakna. Salah satunya menunjukkan keunggulan nyata Fabregas, yang memasukkan Papaccioli, pemain kelahiran 2008 yang menjalani debutnya di liga. Pergantian lainnya seperti sebuah tantangan, sebuah bentuk... entah bagaimana menyebutnya, ketika Spalletti memasukkan Gatti dua menit sebelum laga berakhir. Untuk apa?

Apakah kita yakin pertandingan dan seluruh situasi di Juventus dibaca dengan jernih? Saya serahkan pertanyaan itu kepada Anda dan komentar Anda.