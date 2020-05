Siasati Stadion Kosong, Koln Bentuk Koreografi Dari Jersey & Syal Suporter

Koln membentuk koreografi dari jersey dan syal yang disediakan oleh para suporter mereka dalam pertandingan kandang mereka melawan , Minggu (17/5) kemarin.

Bundesliga musim ini kembali digelar setelah dua bulan lamanya terhenti yang disebabkan oleh pandemi virus corona, namun semua pertandingan digelar tanpa penonton.

Untuk menyiasati kekosongan stadion, Koln menawarkan kepada suporter untuk meletakkan barang-barang yang berkaitan dengan klub sebagai simbol kehadiran mereka di RheinEnergieStadion.

We asked #effzeh fans if they wanted to hand over their lucky scarf or kit to be placed in the stadium for the upcoming games.



It’s not the same as you being there and it never will be, but thank you ❤️⚪️ pic.twitter.com/oRbXOKSerp