Mikel Merino bukan lagi sekadar gelandang yang menjalankan peran tradisionalnya, melainkan telah menjadi simbol momen-momen krusial bagi tim nasional Spanyol, hingga gol-gol penentu kemenangannya kini menjadi tonggak baru dalam setiap prestasi yang diraih “La Roja”. Dan setiap kali pertandingan tampak akan berakhir dengan hasil yang berbeda, Merino muncul untuk menulis bab baru dalam sejarah, seperti yang ia lakukan lagi di Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memastikan tempatnya di babak semifinal Piala Dunia, sekaligus menegaskan bahwa mereka adalah salah satu dari empat tim terbaik di dunia—sebuah prestasi yang baru tercapai untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Kali pertama terjadi pada tahun 1950 ketika mereka finis di peringkat keempat di Brasil, sedangkan yang kedua terjadi 16 tahun lalu, ketika Andrés Iniesta membawa Spanyol meraih gelar dunia satu-satunya mereka berkat gol bersejarahnya di final.

Kualifikasi Spanyol ke semifinal terjadi dengan cara yang sama seperti saat mereka mencapai perempat final, setelah merebut kemenangan lewat gol penentu pada menit ke-118, yaitu beberapa saat sebelum akhir babak perpanjangan waktu kedua, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Sama seperti pada pertandingan sebelumnya, pahlawannya adalah Mikel Merino, yang kini menjadi spesialis dalam membuat perbedaan saat tekanan berada di puncaknya. Jika golnya melawan Portugal tercipta berkat sentuhan teknis yang luar biasa dan tendangan akurat dengan bagian dalam kaki yang mengecoh kiper Diogo Costa, maka saat menghadapi Belgia ia menunjukkan sisi yang berbeda, membuktikan bahwa ia juga memiliki naluri seorang penyerang di dalam kotak penalti.

Gol tersebut tercipta setelah kiper Belgia, Sini Lamens, gagal mengantisipasi tendangan Pau Kubarsi dengan baik, sehingga bola memantul ke arah Merino, yang langsung menyambar bola dengan sangat cepat dan menceploskannya ke gawang, mengantarkan timnas negaranya melaju ke semifinal.

Mireino terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penentu terpenting di era pelatih Luis de la Fuente, karena ia kini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak kedua selama masa kepelatihan pelatih asal Spanyol tersebut dengan 12 gol, yang semuanya dicetak saat membela tim nasional Spanyol.

Catatan gol Merino tidak hanya mencakup banyak gol, tetapi juga gol-gol yang menentukan pada momen-momen paling penting. Tampaknya golnya di Los Angeles menjadi yang paling berharga di antara semuanya, melampaui nilai gol legendarisnya di Stuttgart, yang membawa Spanyol lolos ke semifinal Kejuaraan Eropa lalu, saat semua orang sudah bersiap untuk adu penalti sebelum ia menentukan hasil pertandingan dengan gol penentu di menit-menit akhir melawan tuan rumah.

Daftar gol-gol penentunya juga mencakup golnya melawan Portugal di Dallas, serta golnya di perempat final Liga Bangsa-Bangsa Eropa di Rotterdam, ketika ia mencetak gol di menit-menit akhir untuk menyelamatkan Spanyol dari kekalahan dan mempertahankan harapan mereka di turnamen tersebut.

Gol Merino tidak hanya memberikan tiket lolos bagi timnas negaranya, tetapi juga berkontribusi dalam melanjutkan rangkaian hasil positif bersejarah, setelah meningkatkan jumlah pertandingan berturut-turut Spanyol tanpa kekalahan menjadi 36 pertandingan di semua kompetisi, termasuk pertandingan resmi dan persahabatan, sedangkan angka tersebut meningkat menjadi 37 pertandingan jika hanya menghitung pertandingan resmi, yang sekali lagi menegaskan era keemasan yang sedang dialami tim nasional Spanyol di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente.