Koleksi Boleyn '99 milik West Ham United menghadirkan nuansa nostalgia era 90-an ke London Timur

West Ham United langsung menyentuh era keemasan kultur tribune akhir 1990-an dengan peluncuran resmi koleksi Boleyn ’99 terbaru mereka.

Kapsul eksklusif ini memberi penghormatan kepada salah satu versi lambang klub yang paling dicintai, yang pertama kali diperkenalkan menjelang musim 1999-00. Kampanye yang berkesan itu tetap membekas dalam cerita rakyat West Ham, ditandai oleh tendangan voli brilian Paolo Di Canio ke gawang Wimbledon, pamor Frank Lampard yang tengah menanjak, dan swagger khas East London yang begitu kentara.

West Ham

Dirancang untuk menjembatani warisan historis hari pertandingan dan streetwear kontemporer secara mulus, koleksi ini hadir saat para suporter mengenang satu dekade sejak perpisahan emosional dengan Upton Park pada 2016.

Untuk menancapkan rilisan ini dalam identitas autentik West Ham, klub membawa pemotretan kampanye resmi langsung ke jantung komunitas lokal. Para model difoto di dalam institusi legendaris kawasan tersebut, termasuk BJ’s Pie & Mash di Barking Road dan Boleyn Tavern yang bersejarah, tempat generasi demi generasi penggemar West Ham berkumpul sebelum kick-off.

West Ham

Kapsul berisi lima item ini dibangun di atas bahan heavy-weight, potongan klasik yang longgar, dan lambang berbingkai kuning yang menonjol dengan palu bersilang tradisional serta kastel.

Item paling menonjol dari rilisan ini adalah track top retro klasik yang diselesaikan dengan piping kontras tinggi di sepanjang bahu dan kerah tinggi yang menangkap gaya tribune murni pergantian milenium. Lini ini juga menghadirkan hoodie fleece premium, graphic tee heavy-weight warna off-white, kaus polo pique yang tailored, dan topi low-profile untuk melengkapi tampilan hari pertandingan.

West Ham

Dengan fashion sepakbola yang saat ini didominasi nostalgia akhir 1990-an, rilisan terbaru West Ham datang tepat di titik yang pas bagi para penggemar jersey maupun pemakai kasual.

Dengan menghidupkan kembali sebuah emblem yang melambangkan era penuh ketangguhan, flair, dan kebanggaan komunitas, klub menghadirkan rilisan yang ditujukan sama besarnya kepada suporter muda yang sadar mode maupun para penggemar yang benar-benar berdiri di tribune pada pergantian abad.

Belanja: koleksi West Ham United Boleyn '99

Koleksi Boleyn ’99 kini tersedia dalam jumlah terbatas di toko online resmi West Ham.



