Kokorela: Senjata Arab Saudi membuat kami khawatir... dan awal yang mengejutkan ini cukup baik

Mark Kokorela, bek kiri tim nasional Spanyol, menegaskan betapa sulitnya menghadapi Arab Saudi pada putaran kedua Piala Dunia 2026, sambil menjelaskan bahwa "La Roja" akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan.

Timnas Spanyol sebelumnya harus puas dengan hasil imbang pada putaran pertama melawan Cape Verde, dengan skor (0-0), sementara Arab Saudi juga bermain imbang melawan Uruguay, dengan skor 1-1, sehingga membuat perhitungan di Grup 8 menjadi rumit.

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Dalam pernyataannya yang dilansir oleh program “Nadina”, Kokorela mengatakan: “Menghadapi tim nasional Arab Saudi tidaklah mudah, karena mereka kuat dalam pertahanan dan memiliki beberapa senjata, termasuk serangan balik.”

Ia menambahkan: “Serangan balik timnas Arab Saudi akan merepotkan kami, tetapi kami telah menyusun rencana untuk mengatasinya, dan tujuan kami adalah meraih kemenangan.”

Dia menyimpulkan: “Adalah hal yang baik untuk mengalami kekalahan di babak pertama agar bisa memperbaiki keadaan, dan itulah yang akan kami lakukan. Situasinya mirip dengan tim-tim besar seperti Belgia dan Brasil.”