Mark Kokorela, bek tim nasional Spanyol, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas kemenangan yang diraih atas tim nasional Portugal, sambil menegaskan bahwa pertandingan tersebut berlangsung sulit dan melawan lawan yang tangguh, serta menyoroti bahwa Cristiano Ronaldo merupakan legenda sepak bola yang telah menginspirasi banyak pemain muda.

Dalam pernyataannya di zona campuran setelah pertandingan usai, Kokorela mengatakan: “Kami sangat senang, dan yang terpenting, kami menampilkan pertandingan yang hebat melawan lawan yang tangguh. Kami tahu kami akan mengalami kesulitan, tetapi kami tetap bertahan dalam pertandingan berkat usaha keras yang kami lakukan, dan kami pantas meraih kemenangan ini.”

Dia menambahkan: “Pertandingan ini sangat sengit melawan lawan-lawan yang tangguh, dan bukan saya yang menilai kemampuan sepak bola mereka. Kami berhasil mencetak gol berkat permainan tim yang luar biasa, dan pertandingan seperti ini ditentukan oleh detail-detail kecil. Siapa pun lawan yang akan kami hadapi di babak perempat final, mereka telah lolos ke sana karena pantas, karena telah menampilkan performa luar biasa di turnamen ini, dan semuanya bergantung pada bagaimana kami mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut.”

Mengenai penampilannya secara pribadi dalam pertandingan tersebut, bek timnas Spanyol itu menyatakan: “Saya sangat senang, dan ini bukan hanya berkat satu pemain saja, melainkan dalam setiap pertandingan, ini berkat semua orang—pertahanan dan kiper—karena ini adalah kerja sama tim. Inilah mentalitas kami, dan segalanya tetap sama setiap menitnya. Kami harus menang, dan kami datang ke sini untuk mewujudkannya.”

Dia melanjutkan: “Permainan Mikel Merino telah berkembang pesat belakangan ini, meskipun gol terakhirnya yang paling menonjol. Dia sedang dalam performa terbaiknya, tapi saya rasa tim telah membuktikan bahwa mereka layak menikmati momen ini.”

Mengenai bintang Portugal Cristiano Ronaldo, Kokorela berkomentar: “Dia adalah legenda di dunia sepak bola, dan telah menginspirasi banyak anak muda. Bermain melawannya merupakan hal yang sangat memotivasi; saat masih kecil, Anda menonton televisi dan membayangkan bisa bermain melawannya. Saya mengucapkan selamat atas kariernya yang gemilang karena merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa bermain melawannya.”