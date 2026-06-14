'Koeman tampak panik saat tiba-tiba diturunkan sebagai penyerang di timnas Belanda'

Valentijn Driessen dan Mike Verweij membuat pilihan yang jelas antara Donyell Malen dan Memphis Depay. Duo jurnalis dari De Telegraaf berpendapat bahwa pelatih tim nasional Ronald Koeman seharusnya memilih Malen sebagai penyerang utama dalam pertandingan pertama Piala Dunia melawan Jepang pada hari Minggu.

Koeman mengatakan pada konferensi pers Sabtu lalu bahwa Memphis 'mungkin akan menjadi starter'. Menurut Driessen, itu adalah pernyataan yang sangat berarti dari pelatih nasional. ''Menurut saya, itu pertanda bahwa dia tidak akan menjadi starter,'' demikian yang terdengar dalam podcast Kick-Off.

Menempatkan Memphis langsung di bawah tekanan di Piala Dunia adalah langkah yang cukup tidak bijaksana, demikian penilaian Driessen. ''Turnamen ini berlangsung lebih lama dari sekadar pertandingan melawan Jepang. Anda bisa saja memulai dengan Donyell Malen. Dia juga harus mempertahankan kepercayaan dirinya.''

"Tidak bijak untuk menempatkan Malen di bangku cadangan sekarang. Karena hal itu bisa merusak kepercayaan dirinya. Dan nanti di turnamen, kamu mungkin masih sangat membutuhkannya," kata Driessen sebagai saran gratis untuk Koeman.

Verweij sepenuhnya setuju dengan argumen Driessen mengenai Memphis. ''Pertama, Anda berisiko membuat Memphis ketinggalan ritme, karena dia belum banyak bermain belakangan ini,'' kata pengamat timnas Belanda itu, mengingatkan bahwa penyerang Corinthians itu absen selama dua bulan karena cedera.

“Selain itu, Anda akan memberikan pukulan besar pada kepercayaan diri Malen jika Anda mengabaikannya sekarang. Dan poin ketiga: sebagai pelatih tim nasional, Anda juga akan terlihat panik jika tiba-tiba menempatkan Memphis di posisi penyerang,” kata Verweij, yang juga berpendapat bahwa Malen harus bertindak sebagai penyerang paling dalam pada Minggu malam melawan Jepang.

Malen tidak memberikan kesan yang luar biasa dalam laga persahabatan melawan Aljazair (kalah 0-1) dan Uzbekistan (menang 2-1). Meskipun demikian, penyerang AS Roma ini diperkirakan akan tampil sejak awal di Dallas Stadium di Arlington.