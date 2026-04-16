Koeman sangat tegas mengenai kartu merah yang diterima FC Barcelona di Liga Champions

Ronald Koeman sedang berada di Barcelona untuk mempromosikan Koeman Cup, sebuah turnamen golf yang akan digelar pada bulan Mei. Selama kunjungannya ke Spanyol, pelatih timnas Belanda ini memberikan komentarnya mengenai Lamine Yamal dan perjalanan FC Barcelona di Liga Champions, klub yang pernah ia bela sebagai pemain dan pelatih.

Koeman sangat mengagumi Yamal, yang bersama Barcelona tak mampu mengimbangi Atlético Madrid di perempat final Liga Champions. ''Dia adalah pemain hebat, meski usianya masih muda. Dia akan menjadi sangat penting bagi Barça dalam beberapa tahun ke depan, karena dengan kualitasnya, dia bisa menentukan hasil pertandingan.''

''Wajar jika dia mulai mengambil peran kepemimpinan, karena dia merasa penting. Dan seiring berjalannya waktu, dia bisa berkembang menjadi pemimpin sejati. Hal itu harus dia tunjukkan baik di dalam maupun di luar lapangan,'' kata Koeman kepada penyerang sayap berusia 18 tahun dari raksasa Catalan tersebut.

Barcelona pun tidak akan memenangkan Liga Champions musim ini. Kemenangan terakhir mereka sudah terjadi sejak 2015. Sebuah periode panjang tanpa kesuksesan di panggung tertinggi Eropa, hal itu juga disadari oleh Koeman.

''Sudah bertahun-tahun berlalu. Dan saya merasa aneh bahwa klub seperti Barcelona, mengingat skuad saat ini dan masa-masa Messi di klub, sudah begitu lama tidak memenangkan gelar Liga Champions. Saat ini, memenangkan gelar liga saja sudah sulit, tapi memenangkan Liga Champions jauh lebih sulit,” kata Koeman, pemenang Piala Eropa I pada 1992, yang tahu betul betapa sengitnya persaingan di kompetisi bernilai miliaran euro ini.

Koeman juga memberikan pandangannya mengenai kartu merah yang diterima Pau Cubarsí dan Eric García di perempat final Liga Champions melawan Atlético. ''Saya rasa agak berlebihan jika hanya menyalahkan wasit, atau kedua wasit. Karena dalam kedua situasi di mana wasit memberikan kartu merah, itu memang layak mendapat kartu merah.''

''Mereka sudah melewati garis, jadi itu memang layak mendapat kartu merah. Memang agak berlebihan, meskipun saya memahami kemarahan itu jika Anda berada di lapangan atau terlibat langsung seperti sang pelatih, atau seperti Presiden Laporta. Saya juga pernah merasakan hal yang sama selama bertahun-tahun ketika saya masih menjadi pelatih,'' demikian kata pelatih timnas Belanda itu mengakhiri pernyataannya.