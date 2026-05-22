Ronald Koeman saat ini berada di Barcelona untuk turnamen golf tahunan yang dinamai sesuai namanya. Pelatih tim nasional Belanda itu, di sana, antara lain membahas kondisi kebugaran Frenkie de Jong menjelang Piala Dunia.

De Jong absen karena sakit dalam dua pertandingan terakhir FC Barcelona, yang baru saja meraih gelar juara liga. Belum jelas apakah gelandang tersebut akan tersedia untuk pertandingan terakhir musim ini melawan Valencia pada hari Sabtu.

''Sayang sekali Frenkie tidak bisa bermain dalam dua pertandingan terakhir karena sedikit sakit,'' kata Koeman kepada media Spanyol pada Jumat. ''Tapi dia pasti akan tampil lebih bugar di Piala Dunia.''

Tim Oranje membutuhkan De Jong yang bugar dan tajam, demikian penilaian Koeman beberapa minggu menjelang dimulainya Piala Dunia. ''Jika kami ingin menjadi tim yang kuat, kami membutuhkan Frenkie. Dia adalah pemain kunci bagi kami.''

De Jong kini telah mencatatkan 64 penampilan internasional untuk timnas Belanda. Dia absen karena cedera pada bulan Maret saat pertandingan persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador. Gelandang Barcelona ini terakhir kali tampil untuk Oranje pada bulan November.

Mantan pemain Ajax ini tahu betul bagaimana rasanya melewatkan turnamen besar. De Jong mundur karena cedera menjelang EURO 2024 dan kemudian melihat Belanda tersingkir di babak semifinal.

Koeman akan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada 27 Mei. Pelatih timnas tersebut diperbolehkan membawa maksimal 26 pemain ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.