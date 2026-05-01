Koeman menerima kabar yang mengkhawatirkan mengenai pemain yang telah 52 kali membela tim nasional tak lama sebelum Piala Dunia

Matthijs de Ligt sudah absen sejak November dan tampaknya belum bisa kembali bermain untuk Manchester United dalam waktu dekat. Ini tentu menjadi kabar yang mengkhawatirkan bagi pelatih timnas Ronald Koeman menjelang dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

De Ligt mengalami cedera punggung pada November lalu dalam pertandingan melawan Crystal Palace dan belum kembali bermain sejak saat itu. Bek asal Belanda ini memang sudah kembali berlatih secara individu, namun belum bergabung dalam sesi latihan bersama tim. Manajer sementara Michael Carrick tidak ingin mengambil risiko apa pun terkait De Ligt.

Carrick berbicara pada konferensi pers Jumat mengenai status pemain internasional Oranje yang sedang menjalani rehabilitasi tersebut. ''Matthijs masih membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali dan belum memenuhi syarat untuk bertanding.''

Manajer Manchester United sebelumnya telah memberi isyarat bahwa cedera De Ligt tidak boleh dianggap enteng. ''Ini adalah cedera punggung yang khas. Terkadang kamu berpikir semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ternyata belum pulih sepenuhnya.''

De Ligt pasti tidak akan bermain pada laga krusial Premier League melawan Liverpool hari Minggu ini. Apakah bek berusia 26 tahun itu bisa bermain dalam tiga pertandingan liga tersisa, masih sangat diragukan.

Selain itu, belum pasti apakah De Ligt akan sepenuhnya fit untuk Piala Dunia mendatang. Koeman telah menekankan bahwa ia hanya akan memasukkan pemain yang sepenuhnya fit ke dalam skuad final Piala Dunia. Pada akhir Mei atau awal Juni, karena daftar tersebut harus diserahkan ke FIFA pada 1 Juni, pelatih akan mengambil keputusan akhir.

De Ligt telah tampil dalam 52 pertandingan internasional bersama timnas Belanda. Pertandingan internasional terakhirnya adalah pada November tahun lalu, saat bek tengah tersebut bermain penuh 90 menit melawan Lithuania (kemenangan 4-0).