Pemain sayap Al Nassr asal Prancis, Kingsley Coman, memberikan peluang emas kepada permata tim tersebut selama pemusatan latihan "Al Alami" di Portugal, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim sepak bola baru 2026-2027.

Al Nassr akan menghadapi Merida, klub yang berlaga di divisi ketiga Liga Spanyol, hari Selasa ini, dalam pertandingan uji coba keduanya di pemusatan latihan luar negeri di Portugal sebelum dimulainya musim baru.

Jurnalis Arab Saudi, Ali Al-Anzi, mengatakan bahwa pertandingan tersebut akan berlangsung tanpa kehadiran pemain sayap asal Prancis, Kingsley Coman, karena ia merasakan sejumlah rasa nyeri sejak tampil dalam pertandingan sebelumnya melawan tim cadangan klub Benfica.

Pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan untuk mengandalkan pemain muda Abdulrahman Sufyani sebagai starter untuk menutup absennya Coman.

Kesempatan tampil itu menjadi peluang emas bagi Sufyani, terlebih ia adalah salah satu talenta muda paling menonjol di klub Al Nassr, hingga Al Hilal pernah mencoba merekrutnya sebelumnya, sebelum "Al Alami" berhasil memperpanjang kontraknya.

Pertandingan melawan Merida adalah yang kedua yang dijalani Al Nassr dalam pemusatan latihan luar negerinya, menyusul kekalahan pada pertandingan pertama melawan tim cadangan klub Benfica dengan skor 1-2.

"Al Alami" akan menjalani dua pertandingan uji coba baru dalam pemusatan latihan di Portugal, di mana mereka akan menghadapi klub Portugal Estrela Amadora pada 1 Agustus mendatang, sebelum menutup pemusatan latihan dengan menghadapi klub Spanyol Almeria pada tanggal 4 di bulan yang sama.

Al Nassr yang dipimpin Postecoglou berupaya mempertahankan gelar Liga Arab Saudi yang mereka raih bersama mantan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, setelah puasa gelar selama 7 tahun.

"Al Alami" juga akan kembali bersaing di ajang Liga Champions Asia Elite, setelah absen pada musim lalu, di mana mereka tampil di turnamen kedua dan mencapai partai final sebelum kalah dari klub Jepang, Gamba Osaka.