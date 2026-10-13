Johan Cruyff, legenda Belanda yang sangat diidolakan oleh Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, selalu mengatakan bahwa tugas tersulit dalam sepakbola bukanlah mencapai puncak, melainkan meraih kemenangan kembali setelah merasakan manisnya. Mempertahankan kesuksesan jauh lebih rumit daripada mencapainya, dan mempertahankan gelar menuntut mentalitas yang berbeda, terutama ketika tim pemenang berubah menjadi target yang ingin dijatuhkan oleh semua pihak.

Gagasan tersebut tampak hadir begitu kuat dalam proyek Luis Enrique bersama Paris Saint-Germain, yang memasuki musim baru dengan ambisi luar biasa setelah menempatkan diri di takhta Eropa. Tim ini tidak ingin berpuas diri dengan apa yang telah diraih, melainkan berambisi memperluas dominasinya, terus memanen gelar, dan mengubah kesuksesan terakhirnya menjadi era panjang penuh supremasi.

Sebagai juara Eropa dalam dua musim terakhir, Paris Saint-Germain memiliki peluang mewujudkan pencapaian historis berupa gelar Liga Champions untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sehingga menjadi tim kedua saja dalam sejarah kompetisi yang mampu melakukannya. Di level domestik, klub Prancis itu berupaya meraih gelar liga untuk musim ketiga secara berturut-turut, dalam ujian baru bagi kemampuan skuad menghadapi tekanan kesuksesan dan ekspektasi suporter.

Namun jalan menuju kejayaan tidak lepas dari rintangan. Paris Saint-Germain tidak memulai musim dengan gambaran terbaik, karena mereka tiba di laga melawan Manchester City di Stadion Etihad dengan posisi keenam di Liga Prancis, setelah meraih tiga kemenangan, dua hasil seri, dan menelan satu kekalahan. Meski begitu, kekhawatiran tampaknya tidak menguasai atmosfer klub, dan tidak ada indikasi bahwa hasil-hasil awal mendorong para pejabat klub untuk meragukan proyek yang dipimpin pelatih Spanyol tersebut.

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 PSG

Filosofi Cruyff: menang berulang kali lebih sulit daripada mencapai puncak

Luis Enrique tidak memandang awal yang tersendat sebagai krisis yang menuntut perubahan arah, tetapi memperlakukannya sebagai bagian dari musim panjang yang tidak bisa dinilai hanya dari sejumlah kecil pertandingan, demikian menurut laporan lembaga penyiaran Britania "BBC".

Paris Saint-Germain pernah melalui kondisi serupa pada awal musim lalu, sebelum akhirnya menemukan keseimbangan dan meraih hasil yang membawa mereka ke puncak Eropa. Karena itu, pelatih tersebut tampak yakin bahwa timnya memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup untuk melewati fase ini, dengan syarat tetap menjaga kedisiplinan dan kepercayaan pada kerja sehari-hari.

Enrique mengungkapkan keyakinan ini dengan jelas ketika melontarkan pertanyaan yang mengandung nada tantangan: "Apakah kalian ingin bertaruh melawan kami?". Ucapan itu bukan sekadar jawaban sesaat atas kritik, melainkan mencerminkan keyakinan pelatih pada kemampuan timnya untuk bangkit, serta penolakannya terhadap penilaian dini atas skuad yang sudah terbiasa menghadapi situasi sulit.

Meski demikian, tantangan sebenarnya bukan hanya soal memulihkan performa, tetapi juga menghindari jatuh ke dalam jebakan kesuksesan. Ketika para pemain telah memenangkan segalanya, perasaan berpuas diri mudah menyusup, atau muncul anggapan bahwa status mereka menjamin kelangsungan tanpa perlu mengeluarkan usaha yang sama.

Di titik inilah salah satu tugas terpenting Luis Enrique menonjol: menjaga para pemainnya dalam kondisi persaingan yang terus-menerus, dan meyakinkan mereka bahwa pencapaian sebelumnya tidak memberi siapa pun kekebalan dari kemunduran, serta bahwa tempat di starting eleven tidak dipesan berdasarkan nama atau sejarah, melainkan berdasarkan penampilan, kesiapan, dan komitmen.

Kontrak panjang dan pesan yang jelas: proyek ini lebih besar dari satu generasi

Paris Saint-Germain tidak hanya mengungkapkan kepercayaan kepada pelatihnya melalui pernyataan, tetapi menerjemahkan kepercayaan itu menjadi langkah-langkah nyata yang menegaskan keinginan untuk melanjutkan arah yang sama.

Luis Enrique telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2030, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan manajemen untuk membangun proyek jangka panjang di bawah kepemimpinannya, jauh dari perubahan berulang yang mewarnai periode-periode sebelumnya dalam sejarah klub.

Bersamaan dengan pengumuman perpanjangan kontrak pelatih, klub juga mengungkapkan perpanjangan ikatan dengan sejumlah elemen penting, yaitu Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo, dan Senny Mayulu.

Langkah-langkah ini membawa pesan jelas ke ruang ganti bahwa proyek ini tidak berhenti pada satu kelompok pemain tertentu, dan bahwa klub merencanakan masa depan dengan mempertahankan pilar-pilar utamanya, sekaligus terus mengembangkan elemen-elemen yang mampu memberi nilai tambah.

Stabilitas juga tidak terbatas pada pemain dan pelatih, tetapi meluas ke staf teknis yang tidak mengalami perubahan besar sejak kedatangan Enrique ke Paris pada 2023.

Joaquin Valdes dianggap sebagai salah satu figur paling menonjol di sekitar pelatih Spanyol itu, setelah menemaninya sejak masa bekerja dengan tim cadangan Barcelona. Ia bukan sekadar asisten teknis, melainkan mata rantai komunikasi penting dengan para pemain pada level personal, serta membantu menjaga keseimbangan di dalam skuad.

Valdes menjalankan peran yang melampaui detail kepelatihan, karena ia mengenal kepribadian Enrique dengan baik dan mampu membantunya memulihkan fokus ketika tekanan bercampur dengan tuntutan pekerjaan. Ia sering terlihat di latar belakang selama konferensi pers, sebuah pemandangan yang mencerminkan kehadirannya yang terus-menerus di samping pelatih.

Sementara itu, Rafel Pol menangani aspek strategis yang penting dan bekerja sebagai orang kedua di dalam staf, melengkapi sistem yang bergantung pada pembagian peran dan stabilitas metode kerja.

Kedalaman skuad: senjata yang mengubah perhitungan Luis Enrique

Meskipun sebagian besar detail kerja teknis tetap berlanjut, salah satu perkembangan paling mencolok yang dialami Paris Saint-Germain adalah kepemilikan kelompok pemain yang lebih luas dan mampu tampil tanpa membuat level tim runtuh.

Musim lalu membuktikan bahwa kedalaman skuad bisa menjadi pembeda antara tim yang bersaing memperebutkan gelar dan tim yang hanya berupaya mendekatinya. Musim yang panjang, dengan rangkaian pertandingan beruntun, perjalanan, tekanan, dan cedera, tidak memungkinkan ketergantungan pada sekelompok kecil pemain di seluruh kompetisi.

Enrique kini mampu mengistirahatkan satu pemain inti atau lebih, bahkan mengeluarkan beberapa nama besar dari daftar pertandingan, tanpa hal itu serta-merta menyebabkan penurunan performa tim.

Ousmane Dembele absen dari daftar pertandingan ketika Paris Saint-Germain mengalahkan Le Mans pada hari Sabtu, sebagaimana sebelumnya Lucas Hernandez juga dikeluarkan pada fase awal musim.

Keputusan semacam ini tidak selalu berarti ada masalah dengan para pemain, melainkan mencerminkan keinginan staf teknis untuk mengelola beban fisik dan memastikan elemen-elemen inti sampai ke laga-laga besar dengan kesiapan terbaik.

Filosofi ini terlihat jelas dalam pertandingan melawan Le Mans, ketika Enrique memainkan delapan pemain yang biasanya tidak tampil dalam susunan utama di laga-laga besar. Dan ketika skor menjadi imbang, ia menurunkan empat bintangnya untuk menuntaskan laga dan memastikan kemenangan.

Ini adalah metode yang menegaskan bahwa pelatih tidak hanya ingin memiliki tim inti dan tim cadangan, tetapi sebuah skuad yang mampu beradaptasi dengan tuntutan setiap pertandingan, sembari tetap menyimpan opsi-opsi berpengaruh di bangku cadangan.

Kedalaman ini memberi Enrique kesempatan mengelola musim dengan fleksibilitas lebih besar, mengurangi kemungkinan terkurasnya tenaga pemain-pemain terbaiknya sebelum momen-momen krusial, sekaligus menempatkan semua orang di hadapan kenyataan bahwa persaingan untuk tempat di tim tidak akan berhenti.

Kepergian nama-nama berkilau: mengapa Paris tidak takut perubahan?

Proses penataan ulang tim tidak terbatas pada perluasan opsi yang tersedia, tetapi juga mencakup perubahan di lini depan, setelah kepergian Goncalo Ramos, Bradley Barcola, dan Lee Kang-in, sesuai laporan tersebut.

Dani Gil, koresponden radio Spanyol "Cope" di Paris, menjelaskan bahwa klub menjadi lebih tertarik merekrut pemain yang memiliki keinginan besar untuk berkembang, setelah beberapa elemen sebelumnya meraih gelar dan mendapatkan bonus finansial yang besar.

Gil mengatakan bahwa klub tidak mampu memberikan Barcola menit bermain yang ia inginkan, dan hal itu membuat pencarian pemain yang lebih bersemangat dan ambisius menjadi salah satu tujuan fase baru ini.

Pentingnya visi ini terletak pada penempatan motivasi personal sebagai bagian dari kriteria seleksi, di samping bakat dan kemampuan teknis. Kepemilikan keterampilan luar biasa oleh seorang pemain tidak cukup untuk menjamin kesuksesannya dalam sebuah sistem yang menuntut komitmen berkelanjutan, kesiapan menerima persaingan, dan bekerja sesuai aturan yang ditetapkan pelatih.

Mika Godts dan Ferran Torres dipandang sebagai dua contoh pemain yang berupaya membuktikan diri di level yang lebih tinggi, mengingat perjalanan karier keduanya berbeda dari nama-nama yang meninggalkan tim.

Menurut Gil, staf teknis tidak menilai Barcola mampu mencapai level yang sama seperti yang diraih Dembele, meski ada kilasan teknis yang ditunjukkan pemain Prancis tersebut. Meski demikian, kilasan-kilasan itu cukup untuk meyakinkan Liverpool mengeluarkan 123 juta pound sterling untuk merekrutnya, dalam sebuah transfer yang mencerminkan nilai yang bisa diperoleh sebuah bakat di bursa transfer.

Namun visi Enrique tidak dibangun atas dasar mempertahankan nama hanya karena ketenarannya, maupun atas asumsi bahwa pemain yang berkontribusi dalam meraih gelar akan selamanya menjadi pilihan terbaik. Kriteria utamanya adalah sejauh mana setiap elemen mampu melayani tim pada fase mendatang.

Ferran Torres: dari penderitaan psikologis menuju mentalitas hiu

Kisah Ferran Torres tampak sebagai salah satu kasus paling menarik dalam konteks ini, karena kepindahannya bukan sekadar langkah baru dalam karier profesionalnya, melainkan kesempatan untuk memulihkan rasa percaya diri dan menegaskan kemampuannya memberi pengaruh.

Pemain tersebut melalui periode sulit secara psikologis selama pengalaman sebelumnya bersama Barcelona, terutama ketika ia tidak tampil secara reguler, meskipun berhasil mencatatkan angka ketajaman terbaiknya pada musim lalu.

Torres berupaya memperkuat ketangguhan mentalnya, hingga ia menyebut dirinya dengan julukan «hiu», sebagai isyarat keinginan untuk menghadapi tantangan dengan lebih ganas dan tidak membiarkan rintangan melemahkan kepercayaan pada kemampuannya.

Dan sekarang, setelah mencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia, serta berhasil mencetak tujuh gol di Prancis, ia merasa dirinya benar-benar telah menjadi pemain yang diinginkan, untuk pertama kalinya dalam kariernya, sesuai laporan tersebut.

Perasaan ini tampaknya tercermin dalam cara ia menyikapi perannya di dalam tim, karena ia memahami dengan baik karakter sistem yang ia masuki, dan menyadari bahwa Luis Enrique tidak membangun proyeknya di sekitar satu bintang, melainkan di sekitar sebuah skuad yang bekerja sesuai aturan bersama.

Di tim-tim Enrique, penyerang tidak berada di atas pelatih, dan status bintang tidak diberikan sebagai hak istimewa permanen. Pelatihlah yang menentukan gaya bermain, standar, dan aturan perilaku, dan para pemain harus beradaptasi serta melebur ke dalam sistem ini.

Inilah salah satu pilar yang menjelaskan kemampuan Paris Saint-Germain melepas pemain-pemain bernama besar tanpa kehilangan identitasnya atau terpaksa membangun ulang tim dari nol.

Dari transfer mahal menuju sistem terpadu: revolusi yang melampaui tim utama

Mungkin transformasi terpenting dalam pengalaman Luis Enrique terletak pada cara berubahnya citra Paris Saint-Germain. Setelah bertahun-tahun klub ini dipandang sebagai proyek yang terutama bergantung pada pengumpulan bintang dan pengeluaran besar, tim tersebut sekarang menampilkan model berbeda yang bertumpu pada keseimbangan teknis, perencanaan, dan pemanfaatan bakat-bakat muda.

Enrique telah mendapatkan kewenangan dan ruang kerja yang belum pernah diberikan para pemilik Qatar kepada pelatih lain mana pun di klub ini dengan cara seperti itu, dan hal tersebut memungkinkannya menerapkan visinya pada detail-detail proyek, mulai dari pemilihan pemain hingga pengaturan kerja harian, sampai pengembangan bakat-bakat yang sedang naik.

Akademi pun tidak lagi menjadi sektor yang terpisah dari tim utama, melainkan telah menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub. Musim lalu menyaksikan empat pemain jebolan akademi tampil di kompetisi Liga Champions, yaitu Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, dan Ibrahim Mbaye. Hal ini mencerminkan keinginan klub membuka jalan bagi bakat-bakat muda, ketimbang menjadikan rekrutan dari luar sebagai satu-satunya pilihan untuk mengembangkan skuad.

Kompleks latihan baru menjelmakan filosofi ini. Tim utama berada di bagian atas kompleks, sementara akademi terletak di bawah, dalam sebuah gambaran yang mencerminkan perjalanan mendaki yang harus ditempuh para pemain muda untuk mencapai level tertinggi sepakbola.

Kompleks tersebut diresmikan secara resmi pada November 2024, dengan investasi mencapai 350 juta euro, dan untuk pertama kalinya menyatukan tim-tim profesional, akademi pria dan wanita, serta sekolah dalam satu lokasi. Ini bukan hanya soal bangunan dan fasilitas, melainkan upaya menciptakan lingkungan terpadu tempat berbagai tim klub berbagi prinsip dan metode yang sama, dengan menyediakan peluang lebih baik untuk mengembangkan pemain dan memantau kemajuan mereka.

Satu filosofi dari puncak hingga ke dasar

Metodologi ini diterapkan mengikuti urutan yang jelas, dimulai dari tim utama dan meluas ke tim-tim kelompok umur, sehingga filosofi Luis Enrique menjadi rujukan utama kerja di dalam akademi.

Meskipun pelatih tim U-23 adalah mantan pemain, metode kerja yang ia terapkan bersumber dari prinsip-prinsip yang diterapkan Enrique bersama tim utama, di tengah pertemuan-pertemuan berkelanjutan yang mengumpulkan para penanggung jawab berbagai sektor.

Yohan Cabaye, direktur pusat latihan, bertugas berkomunikasi secara rutin dengan Luis Campos, direktur olahraga, dan Olivier Gagne, wakil direktur sektor sepakbola profesional. Campos, Gagne, dan Enrique juga berupaya hadir di pertandingan tim-tim muda setiap kali kesempatan memungkinkan, untuk memantau bakat dan menilai perkembangan mereka dari dekat.

Pentingnya sistem ini terlihat selama jeda internasional terakhir, ketika hanya tersisa empat pemain tim utama di klub, sementara 16 pemain akademi sibuk tampil bersama tim nasional masing-masing.

Situasi ini memungkinkan Enrique menghabiskan tiga pekan di lapangan latihan bersama para pemain muda, dan memberi mereka kesempatan langka untuk berlatih di hadapannya serta menunjukkan potensi, jauh dari atmosfer pertandingan resmi dan tekanan kompetisi.

Langkah ini mengungkap sisi penting dari proyek tersebut; jeda internasional bukan sekadar periode menarik napas bagi pelatih, melainkan bisa berubah menjadi kesempatan untuk menilai bakat, menemukan opsi masa depan, dan menentukan pemain-pemain yang mampu mendekati tim utama.

Dengan demikian, pembangunan tim tidak terbatas pada apa yang terjadi di bursa transfer, tetapi dimulai dari dalam, melalui sistem yang menghubungkan akademi dengan staf teknis dan manajemen olahraga, serta memberi bakat-bakat muda jalur yang jelas menuju persaingan di level tertinggi.

Dinding antara Enrique dan media: tak ada ruang melampaui batas

Di sisi lain, Luis Enrique menyikapi media dengan sikap tertutup yang jelas, lebih memilih menjaga jarak yang memisahkan kehidupan profesionalnya dari rasa penasaran para jurnalis. Ketika ditanya tentang apa yang ia lakukan selama jeda yang berlangsung tiga pekan, ia hanya menyatakan bahwa hal itu tidak penting bagi siapa pun. Jawaban tersebut menjadi penegasan atas pendekatannya dalam menetapkan batas jelas antara hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dan hal-hal yang tidak ingin ia bagikan kepada orang lain.

Pelatih itu menjaga hubungan baik dengan sejumlah kecil jurnalis Spanyol, dan mungkin membalas pesan telepon mereka, tetapi di Prancis ia menerapkan aturan yang lebih ketat. Tidak ada ruang bagi pernyataan tidak resmi yang bisa dipublikasikan di kemudian hari, tidak ada sesi ngopi bersama koresponden, dan tidak ada wawancara satu-satu secara khusus. Ia lebih suka hubungannya dengan media diatur oleh kerangka resmi yang menjamin kendali atas pesan-pesannya dan menghindari masuk ke detail-detail yang tidak ingin ia bahas.

Pada tahun pertamanya bersama Paris Saint-Germain, ia menjawab pertanyaan dalam bahasa Spanyol, tetapi sekarang ia menggunakan bahasa Prancis dengan lancar, sebuah perkembangan yang mencerminkan peleburannya dengan lingkungan di sekitarnya dan kemampuannya berkomunikasi langsung dengan media lokal.

Meski demikian, sikap tertutupnya tidak berarti ia pribadi yang menutup diri ketika persoalannya menyangkut sepakbola. Ketika pembicaraan beralih ke permainan itu sendiri, Enrique tampil sebagai pelatih yang menarik, memiliki pandangan yang jelas, dan tidak ragu mengkritik apa yang ia nilai sebagai sikap berlebihan dalam menanggapi peristiwa.

Sebelum pertandingan melawan Le Mans, ia membuka pembicaraannya dengan menyinggung bahwa semua orang, seperti biasa, sibuk dengan hal-hal paling remeh dalam sepakbola, sebelum kemudian menyentuh cara media Prancis menyikapi hasil-hasil Paris Saint-Germain.

Dalam pandangannya, ketika tim menang, para pesaingnya dipandang seolah-olah lebih rendah, sementara setiap tersandung berubah menjadi bencana yang memicu kekhawatiran dan keraguan. Ini adalah kondisi penilaian yang ekstrem, yang membuat tim bergerak secara media dari puncak ke krisis dalam waktu singkat, meskipun kenyataan sebuah musim jauh lebih rumit dari itu.

Manchester City: laga yang melampaui tiga poin

Semua mata kini mengarah ke Stadion Etihad, tempat Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Manchester City dalam pertandingan yang membawa dimensi teknis dan media melampaui batas persaingan poin.

Akan menarik untuk mengetahui cara Luis Enrique menyikapi pertanyaan-pertanyaan terkait Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang dahulu melatih di Barcelona dan mantan koleganya dalam perjalanan kepelatihan, di samping tuduhan-tuduhan yang dilayangkan Liga Primer Inggris kepada klub Inggris tersebut.

Hubungan antara kedua pelatih tampaknya akan hadir dalam pemberitaan, terutama karena Enrique tidak menyembunyikan penghargaannya kepada Guardiola, dan laga ini juga membuka peluang berbicara tentang warisan pelatih Spanyol itu serta pengaruhnya pada sepakbola modern.

Keduanya diperkirakan akan bertemu, dalam sebuah pemandangan yang mungkin membawa makna melampaui keramahan biasa antar-pelatih. Pernyataan Enrique mungkin akan mengungkap sikapnya terhadap warisan Guardiola, meski kasus hukum yang mengelilingi Manchester City bukan menjadi inti pembicaraannya.

Kedua pihak menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait berkas-berkas ini bisa dilontarkan sejak saat kedatangan di Manchester, tetapi laporan tersebut mengindikasikan bahwa tim media Paris Saint-Germain tidak berniat menyiapkan jawaban seragam terlebih dahulu bagi pelatihnya.

Hal itu mencerminkan tingkat kepercayaan yang dinikmati Enrique di dalam klub; ia diberi ruang untuk menyikapi pertanyaan sesuai visi dan kepribadiannya, tanpa paksaan jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya atau upaya mengontrol setiap kata yang mungkin keluar darinya.

Pada akhirnya, Luis Enrique tampaknya memasuki fase ini dengan pemahaman yang baik tentang karakter tantangan yang menantinya. Kemenangan meraih gelar menempatkan Paris Saint-Germain pada posisi istimewa, tetapi juga menaikkan batas ekspektasi, dan membuat setiap pertandingan menjadi ujian bagi kemampuan tim mempertahankan levelnya.

Di antara ambisi meraih treble historis, upaya meregenerasi skuad, mengembangkan bakat-bakat muda, serta menegakkan disiplin di dalam ruang ganti, pelatih Spanyol itu berupaya membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya membutuhkan nama-nama berkilau, melainkan sebuah sistem terpadu yang tahu apa yang diinginkan dan bagaimana mencapainya.

Apa pun pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya di Manchester, Enrique kemungkinan besar akan tampil dengan kepribadian yang sudah dikenal semua orang: cerdas, cepat tanggap, mampu mengelola tekanan, dan percaya diri dengan posisinya di dalam sebuah proyek yang memberinya wewenang luas dan tanggung jawab yang lebih besar.

Sebab tantangan sebenarnya, seperti yang selalu diingatkan Cruyff, bukanlah menang satu kali, melainkan menemukan setiap kali motivasi dan cara yang dibutuhkan untuk menang kembali.



