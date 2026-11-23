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Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo meminta rekan-rekan setimnya menunjukkan kekuatan mereka sebagai tim setelah kekalahan telak 4-0 dari Liverpool pada Minggu. Pemain timnas Inggris itu yakin skuadnya harus segera mengatasi kekecewaan akibat kekalahan di Anfield agar siap menghadapi laga berikutnya di kompetisi Eropa.

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Manchester United menghadapi kenyataan pahit di Anfield

Lawatan yang sangat dinantikan ke Merseyside berubah menjadi mimpi buruk bagi tim asuhan Mauricio Pochettino setelah United dihancurkan Liverpool yang tampil tanpa ampun . Pertanda laga yang sulit muncul saat pertandingan baru berjalan delapan menit, ketika rekrutan musim panas Leny Yoro menerima kartu merah langsung. Tim tamu pun harus bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan. Hasil itu menyadarkan sebuah tim yang masih menyesuaikan diri di bawah Pochettino. Namun, Mainoo menegaskan skuadnya tidak boleh larut dalam kekecewaan ketika jadwal semakin padat menjelang Desember.

“Anfield adalah tempat yang sulit untuk didatangi. Namun, saya tidak bisa menyalahkan rekan-rekan atas semangat juang mereka. Kami harus menerima rasa sakit dari pertandingan ini dan melangkah maju,” jelas Mainoo dalam wawancara dengan MUTV. “Pertandingan datang bertubi-tubi, jadi kami tidak punya waktu untuk terus memikirkannya.”

Fokus langsung beralih ke Liga Champions

Skuad United tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan karena Liga Champions segera memberi mereka kesempatan untuk menebusnya. Laga tengah pekan melawan Sporting sudah menanti, dan Mainoo yakin jeda singkat itu justru yang dibutuhkan para pemain untuk menjernihkan suasana. Beralih dari kekecewaan domestik akibat kekalahan telak dari rival ke ajang bergengsi Eropa memberi tim kesempatan untuk memusatkan kembali energi mereka pada tujuan berbeda sambil berusaha memulihkan harga diri.

“Kami menantikannya [pertandingan hari Rabu melawan Sporting]. Laga itu tinggal beberapa hari lagi, jadi kami harus bangkit dan kembali berjuang,” kata Mainoo.

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Ujian karakter bagi tim Pochettino

Bagi Mainoo, cara tim merespons jauh lebih penting daripada hasil itu sendiri. Pemain berusia 21 tahun itu telah tampil sebagai pemimpin di lini tengah United dan kini menuntut seluruh anggota skuad untuk tetap bersatu agar satu hasil buruk tidak berkembang menjadi krisis. Ketika sorotan tertuju pada rapuhnya pertahanan klub setelah Yoro diusir, sang gelandang yakin karakter sejati skuad akan terlihat dari cara mereka menghadapi kemunduran ini.

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“Sekarang semuanya bergantung pada karakter,” tambah sang gelandang saat menatap ke depan. “Kami harus bekerja sama dan saling mengandalkan. Semoga hasilnya akan baik.”

Para pemain United mendukung pelatih baru

Di luar perbaikan taktik yang harus segera dilakukan, Mainoo menekankan bahwa para pemain berkomitmen penuh pada proyek yang dipimpin Pochettino. Pelatih asal Argentina itu meminta para pemainnya tetap tegar meski kalah dengan skor tersebut, dan seluruh anggota skuad tampaknya sepakat. Menjaga skuad tetap sejalan dengan visi pelatih sangat penting pada saat-saat penuh tekanan seperti ini, terutama ketika pengawasan dari luar terhadap penampilan tim mulai meningkat.

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“Kami semua berkomitmen. Tidak ada yang akan pergi dan kami semua saling mengandalkan. Kami semua tahu apa yang harus dilakukan, dan kami semua tahu bahwa bersama pelatih baru, kami harus mendukungnya, terus bekerja dan berlatih. Hanya itu yang bisa kami lakukan,” pungkas Mainoo.