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Gelandang Manchester United, Kobbie Mainoo, memberikan penilaian terus terang atas penampilan timnya setelah kalah telak 4-0 dari Liverpool. Kekalahan besar di Anfield itu menjadi awal yang buruk bagi manajer baru Mauricio Pochettino, yang debutnya terganggu oleh kartu merah pada awal laga.

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Awal buruk bagi Pochettino di Anfield

Masa kepelatihan Pochettino di United dimulai dengan buruk setelah timnya dihancurkan Liverpool 4-0 pada Minggu. Laga itu praktis ditentukan dalam 15 menit pertama setelah Leny Yoro diusir saat pertandingan baru berjalan delapan menit akibat pelanggaran terhadap Alexander Isak. Liverpool langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak dua gol tak lama setelah kartu merah tersebut melalui Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz, sebelum menambah dua gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan telak.

Mainoo, yang berjuang keras di lini tengah sepanjang pertandingan tanpa mampu membalikkan keadaan, mengakui bahwa kekurangan satu pemain membuat tugas yang sudah berat menjadi nyaris mustahil. Gelandang itu memberikan penilaian blak-blakan saat berbicara kepada Sky Sports. Mainoo mengatakan: "Ini 10 lawan 11. Bertandang ke tempat seperti Anfield saja sudah merupakan pertandingan yang sulit. Lalu kami kehilangan satu pemain, dan itu membuatnya semakin sulit. Saya tidak bisa menyalahkan rekan-rekan atas perjuangan mereka dalam pertandingan ini. Kami menerima rasa sakit ini dan melangkah maju. Saya tidak akan mengatakan semua yang telah kami siapkan menjadi sia-sia. Kami masih bisa menerapkan hal-hal yang kami lakukan dalam latihan ke pertandingan, tetapi situasi seperti itu menjadi 10 kali lebih sulit dengan satu pemain lebih sedikit."

Kartu merah Leny Yoro menuai kontroversi

Momen penentu pertandingan itu masih menjadi perbincangan, dengan Pochettino dan para pemainnya mempertanyakan keputusan wasit memberi Yoro kartu merah langsung. Bek asal Prancis itu dinilai menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas, tetapi tayangan ulang mengindikasikan Isak mungkin telah kehilangan kendali atas bola. Mainoo secara khusus mempertanyakan insiden tersebut, dengan menyatakan bahwa bola sudah bergerak ke arah kiper Senne Lammens ketika kontak terjadi.

"Pertandingan ini lepas dari kendali kami karena kartu merah yang menurut saya tidak seharusnya diberikan," kata Mainoo. Ia menjelaskan lebih lanjut: "Sama sekali tidak. Bola sudah mengarah ke kiper. Keduanya berlari dengan kecepatan penuh. Apa yang bisa kami lakukan? Keadaannya memang begitu."

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Mainoo serukan rekan setimnya untuk bangkit

Di luar keberatan terhadap keputusan wasit, Mainoo menekankan perlunya setiap anggota tim bertanggung jawab saat Manchester United berupaya menjauh dari papan bawah klasemen Liga Primer. Ketika klub sangat membutuhkan peningkatan performa untuk menghindari musim dingin yang buruk, gelandang muda itu menyampaikan pesan tegas kepada rekan-rekannya di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa tidak ada solusi dari luar untuk kesulitan mereka saat ini dan hanya kerja keras bersama yang dapat mengubah nasib tim.

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Ucapan Mainoo menunjukkan kedewasaan saat ia membahas dampak emosional kekalahan itu. "Ini sulit, ini menyakitkan. Namun, tidak ada yang akan datang menyelamatkan kami. Kami harus bekerja keras, terus berusaha, terus bekerja, terus berjuang. Semuanya akan membaik," ujarnya.

Tekanan terhadap United meningkat jelang laga melawan Sporting

United berada di titik kritis dan tidak bisa berlama-lama menjalani masa transisi, terutama karena selisih poin dengan posisi yang menjadi jalur kualifikasi ke kompetisi Eropa terus melebar secara mengkhawatirkan. Perhatian kini tertuju pada respons skuad dalam pertandingan berikutnya di bawah arahan Pochettino. Sang pelatih menghadapi tantangan mendesak untuk menstabilkan lini belakang yang tampak sangat rapuh bahkan sebelum sejumlah pemain mereka diusir dari lapangan baru-baru ini.

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Seluruh klub sangat ingin bangkit dan membuktikan ketangguhannya di bawah kepemimpinan baru Pochettino. Karena itu, laga Liga Champions UEFA melawan Sporting pada Rabu menjadi ujian besar di awal masa kepelatihannya bagi disiplin taktik yang diperbarui dan semangat kolektif mereka.