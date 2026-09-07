KNVB tidak memulai penyelidikan awal terhadap Ruben van Bommel setelah Ajax - PSV: ini alasannya

Ruben van Bommel tidak akan dijatuhi sanksi atas tekel kerasnya terhadap Aaron Bouwman dalam laga big match Eredivisie, Sabtu malam, antara Ajax dan PSV (1-3). Jurnalis De Telegraaf, Mike Verweij, menulis di X bahwa jaksa sepak bola profesional tidak memulai penyelidikan awal.

Insiden itu terjadi pada menit ke-80 saat skor 1-2. Van Bommel terlambat menyambut bola dan masuk dengan keras dalam duel dengan Bouwman, yang mengarahkan kepalanya ke bola. Benturan sangat keras pun terjadi, setelah itu pemain Ajax tersebut tetap tergeletak di lapangan dan jelas mengalami keluhan.

Wasit Sander van der Eijk menghukum pemain PSV itu dengan kartu kuning, sementara VAR Pol van Boekel tidak melakukan intervensi. Hal itu memicu keheranan besar seusai pertandingan di studio ESPN dan di kalangan banyak suporter sepak bola.

Kepala wasit Raymond van Meenen pada Minggu sudah menyatakan kepada, antara lain, De Telegraaf bahwa Van der Eijk dan Van Boekel telah melakukan kesalahan. Menurut Van Meenen, Van Bommel seharusnya dikartu merah dan diusir dari lapangan.

“Ini adalah duel antara Van Bommel dan Bouwman, di mana menurut pandangan kami Van Bommel melompat ke arah lawannya dengan kekuatan dan kecepatan sedemikian rupa sehingga keselamatan Bouwman terancam. Singkatnya, menurut kami ini seharusnya berbuah kartu merah,” kata kepala wasit tersebut.

Meski begitu, Van Bommel tidak perlu khawatir akan sanksi larangan bermain. Karena situasi tersebut sudah dinilai lebih dulu secara keliru oleh perangkat pertandingan, tidak ada penyelidikan awal yang dimulai.

Pada Minggu siang, klub asal Amsterdam itu memberi kabar melalui situs resmi klub mengenai kondisi Bouwman. Bek berusia 19 tahun tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit setelah pertandingan berakhir.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bouwman mengalami memar pada, antara lain, tulang dada dan paru-parunya. Ajax memperkirakan akan kehilangan dirinya untuk waktu yang lebih lama. Menurut klub asal Amsterdam itu, ia akan melewatkan laga melawan Fortuna Sittard, Willem II, dan Excelsior. Bouwman sendiri berharap bisa kembali tersedia untuk sang juara rekor setelah jeda internasional.