KNVB sedang melakukan pembicaraan dengan Arne Slot mengenai peran sebagai pelatih kepala timnas Oranje

KNVB telah melakukan pembicaraan dengan Arne Slot. Mantan pelatih Feyenoord dan Liverpool ini masuk dalam daftar calon KNVB untuk menggantikan Ronald Koeman sebagai pelatih tim nasional, demikian dilaporkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Sports yang biasanya dapat diandalkan.

Dengan demikian, KNVB telah melakukan pembicaraan dengan Slot mengenai penggantian Koeman di timnas Belanda. Asosiasi tersebut memiliki beberapa kandidat dalam daftar dan tetap mempertimbangkan semua opsi.

Lowongan posisi pelatih kepala timnas Belanda telah terbuka sejak Selasa lalu. Saat itu, Koeman mengumumkan pengunduran dirinya dari Oranje.

Sebelumnya, Algemeen Dagblad dan De Telegraaf telah melaporkan bahwa Slot terbuka untuk menjabat sebagai pelatih kepala Oranje.

Pria kelahiran Bergentheim ini menjabat sebagai manajer Liverpool selama dua tahun terakhir. Pada musim pertamanya, ia berhasil membawa tim tersebut menjadi juara Liga Inggris.

Pada tahun kedua, klub tersebut finis di peringkat kelima di Liga Premier, setelah itu dewan direksi memutuskan untuk berpisah dengan Slot.