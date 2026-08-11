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Nigel de JongIMAGO
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

KNVB menggelar pembicaraan dengan kandidat asing untuk posisi pelatih tim nasional Belanda

Netherlands

KNVB tengah melakukan pembicaraan dengan Roberto Martínez untuk posisi pelatih tim nasional Belanda, demikian dilaporkan De Telegraaf. Pelatih asal Spanyol berusia 53 tahun itu musim panas lalu masih menangani Portugal di Piala Dunia 2026.

Pada 30 Juni, hampir satu setengah bulan lalu, Koeman mengumumkan tidak lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Belanda. Sejauh ini KNVB sudah menggelar beberapa pembicaraan, tetapi belum menghasilkan pengganti definitif. 

Michael Reiziger sempat lama berada di posisi terdepan, mengingat pembicaraan panjang yang ia lakukan dengan KNVB lebih dari sepekan lalu, tetapi kini tampaknya situasi itu bisa berubah. 

“Nigel de Jong atas nama KNVB telah menggelar pembicaraan dengan Roberto Martinez (53) untuk jabatan pelatih timnas. Pelatih asal Spanyol itu disebut berbicara di Malaga dengan direktur sepak bola elite federasi sepak bola Belanda,” tulis De Telegraaf. 

Martínez selama bertahun-tahun menangani generasi emas Belgia, tetapi dalam periode terakhir ia merupakan pelatih timnas Portugal. Di Piala Dunia musim panas lalu, ia secara mengecewakan tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol yang pada akhirnya menjadi juara dunia. 

Martínez memiliki hubungan yang hangat dengan Jordi Cruijff dan juga merupakan penganut filosofi sepak bola ayahnya, Johan. Bagaimana jalannya pembicaraan pertama dengan pria asal Spanyol itu, untuk saat ini masih belum jelas. 

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