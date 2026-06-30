KNVB mengambil tindakan setelah insiden rasisme di tim nasional Belanda: 'Kami menganggap hal ini sangat mengerikan'

Justin Kluivert, Crysencio Summerville, dan Quinten Timber menjadi sasaran ujaran rasis dari para 'pendukung' tim nasional Belanda di akun media sosial mereka. Karena itu, ketiganya memutuskan untuk membatasi fitur komentar. Dalam sebuah pernyataan, KNVB telah menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas pernyataan-pernyataan tersebut.

Tim Oranje bertanding melawan Maroko pada babak 16 besar Senin malam. Namun, setelah 120 menit pertandingan yang menegangkan, belum ada pemenang sehingga harus dilanjutkan dengan adu penalti.

Kedua tim tidak tampil terlalu baik dalam adu penalti tersebut, namun Oranje tampil sedikit lebih buruk. Justin Kluivert (mengenai tiang), Quinten Timber (melenceng), dan Crysencio Summerville (dihentikan kiper) semuanya gagal mencetak gol untuk Oranje.

Ismael Saibari membawa Maroko melaju ke babak berikutnya melalui tendangan penalti kelima, yang membuat seluruh timnas Belanda sangat kecewa. Ketiga pemain yang gagal mencetak gol itu pun tampak tak terhibur setelah pertandingan usai.

Kluivert, Timber, dan Summerville menerima komentar-komentar kebencian di media sosial setelah pertandingan. Mereka juga menerima banyak komentar rasis, sehingga memutuskan untuk membatasi atau bahkan menonaktifkan sepenuhnya fitur komentar.

KNVB sangat mengecam tindakan rasisme tersebut. “Kami menganggap ini sangat mengerikan,” kata asosiasi tersebut kepada NU.nl pada hari Selasa. “Kami memiliki kampanye melawan diskriminasi dalam sepak bola, di mana kami juga mengimbau agar diskriminasi daring dilaporkan ke meld.onlinediscriminatie.nl.”

Asosiasi tersebut telah lama menjalankan kampanye melawan kebencian dan rasisme daring. “Sepak bola menyatukan jutaan orang yang berbeda, sedangkan diskriminasi justru melakukan hal sebaliknya. Hal itu bertentangan dengan segala nilai yang diusung oleh sepak bola.”

KNVB setidaknya akan mengajukan laporan ke pusat pelaporan tersebut. "Setelah adanya laporan, staf hukum di sana akan menilai apakah pernyataan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Hal itu dapat menjadi awal dari pengaduan ke Kejaksaan Agung, yang kemudian dapat memulai penyelidikan pidana," tulis NU.nl.