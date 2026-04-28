KNVB khawatir akan terjadinya eskalasi besar-besaran dalam kasus Paspoortgate; inilah saat putusan akan dikeluarkan

Pada Selasa pagi, sidang gugatan singkat terkait kasus Paspoortgate berlangsung. Pihak NAC Breda mengajukan gugatan ke pengadilan setelah kekalahan 6-0 dari Go Ahead Eagles, karena menurut klub, Dean James tidak memenuhi syarat untuk bermain akibat proses naturalisasinya. NAC menginginkan agar pertandingan tersebut diulang atau dinyatakan batal.

Pengacara NAC, Tim Wilms, kembali mengajukan permohonan agar pertandingan diulang pada Selasa pagi. “Kesimpulannya adalah KNVB telah mendasarkan keputusannya pada interpretasi yang salah terhadap Pasal 7 peraturan.” Karena klub sedang berjuang menghindari degradasi, NAC menganggap semakin mendesak agar pertandingan diulang.

KNVB menyatakan bahwa hal itu akan menimbulkan efek bola salju, namun menurut pihak pembela NAC, hal itu tidak benar. “Pertanyaannya adalah apakah klub lain akan mengajukan permohonan untuk mengulang pertandingan jika NAC diizinkan mengulang pertandingan melawan Go Ahead Eagles.”

Pengacara asosiasi sepak bola, Michiel van Dijk, kemudian menyampaikan bahwa Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles, dan TOP Oss juga telah mengambil langkah hukum dan ingin menekankan bahwa kasus ini memang memiliki konsekuensi. “Masalah paspor ini melibatkan 11 pemain Eredivisie dari 8 klub dan berdampak pada 133 pertandingan Eredivisie.”

Hakim kemudian menanyakan mengenai tenggat waktu delapan hari, yang berpotensi mencegah terjadinya efek bola salju. KNVB menjelaskan bahwa beberapa klub berencana mengajukan gugatan terhadap federasi dan hal ini telah menimbulkan dampak negatif bagi fase akhir Eredivisie.

Selanjutnya, kata terakhir diberikan kepada Direktur Sepak Bola Profesional Marianne van Leeuwen. “Dengan masalah paspor ini, sepak bola profesional telah memasuki wilayah yang belum pernah dijamah sebelumnya. Tidak ada niat jahat dari pihak mana pun.”

Direktur tersebut ingin menekankan bahwa KNVB telah mengambil keputusan yang cermat dan bijaksana demi kepentingan sepak bola profesional secara keseluruhan. Putusan akan diumumkan pada hari Senin mendatang pukul 12.00.