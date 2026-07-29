Marianne van Leeuwen harus menanggung malu setelah ia menyukai sebuah unggahan dari presiden FIFA, Gianni Infantino. Direktur sepakbola profesional KNVB itu telah memberikan penjelasan kepada NOS.

Presiden FIFA itu pada Senin menggunakan akun Instagram pribadinya dan kanal resmi organisasi untuk melayangkan teguran keras kepada para jurnalis dan kritikus yang mempertanyakan logistik dan integritas Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infantino menggambarkan ajang tersebut sebagai sebuah 'kemenangan persatuan' dan mengisyaratkan bahwa para pengkritiknya telah mengabaikan kegembiraan olahraga yang lebih luas karena prasangka dan agenda pribadi mereka sendiri.

"Kepada kalian semua yang gagal melihat bagaimana anak-anak, bayi, kakek-nenek, dan orang tua berkumpul demi permainan yang indah: saya menyesal pertandingan-pertandingan kini telah berakhir dan saya menyesal kalian telah melewatkan semua kegembiraan dan kebersamaan itu," tulis Infantino dalam pernyataannya yang menghancurkan. "Saya menyesal kalian begitu disibukkan oleh kebencian dan kritik sehingga kalian melewatkan semuanya."

"Kepada mereka yang duduk di balik pena dan kertas, di balik layar mereka, dan menyebarkan kebencian serta rumor palsu, saya ingin mengatakan bahwa sementara kalian tertinggal, kami di FIFA berada di garis depan untuk menyelenggarakan, bekerja keras, dan menampilkan pertunjukan terbaik di dunia."

Setelah itu ia melangkah lebih jauh lagi dan membanggakan bahwa ajang tersebut menarik 7 juta penggemar dari lebih dari 200 negara serta mencatat rekor '100 persen keselamatan dan keamanan', sambil berterima kasih kepada negara-negara tuan rumah atas komitmen mereka terhadap 'lingkungan tanpa kekerasan'.

Van Leeuwen menyukai unggahan bos FIFA asal Swiss itu, tetapi hal itu langsung membuatnya dihujani kritik. Kepada NOS, ia dan KNVB memberikan penjelasan atas tanda suka tersebut.

“Bagi saya, dua hal bisa berjalan berdampingan dengan sangat baik. Di satu sisi, FIFA secara organisatoris telah menghadirkan turnamen yang kuat, di mana banyak hal berjalan baik. Di sisi lain, ada juga topik-topik yang memang harus diajukan pertanyaan kritis. Kami sebagai KNVB juga melakukan itu,” ujarnya mengawali.

"Saya menyukai unggahan itu karena menurut saya itu adalah unggahan yang menarik. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah menerima fans dari seluruh dunia. Turnamen ini kembali menunjukkan kekuatan pemersatu yang bisa dimiliki sepakbola. Itu membuatnya menjadi putaran final yang indah, dengan banyak suporter antusias dan atmosfer yang luar biasa,” kata Van Leeuwen kepada NOS.