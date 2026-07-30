KNVB pekan depan akan mengumumkan kabar terkait suksesi Ronald Koeman sebagai pelatih tim nasional Belanda. Itulah perkiraan Voetbal International.

Kini sudah tepat satu bulan sejak Belanda tersingkir di Piala Dunia lewat adu penalti oleh Maroko. Hampir segera setelah itu, Koeman mengumumkan kepergiannya.

Direktur sepakbola elite Nigel de Jong sejak saat itu mencari pengganti, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkannya. “Dengan dimulainya Nations League pada September, kami tahu bahwa ada urgensi tertentu”, katanya sesaat setelah tersingkir di Piala Dunia.

Kini sudah jelas bahwa kandidat impian Arne Slot tidak akan mengambil pekerjaan itu. Pelatih berusia 47 tahun tersebut lebih memilih karier yang lebih panjang di sepakbola klub. Ia ingin bekerja di suatu tempat di Eropa, meski belum jelas persis di mana.

“Tidak diketahui apakah dan seberapa sering Slot dan KNVB berbicara satu sama lain, tetapi fakta bahwa pencarian pelatih tim nasional ini sudah berlangsung lima pekan mengungkapkan bahwa pasti pernah ada pembicaraan”, demikian laporan Martijn Krabbendam atas nama VI.

Ia memperkirakan KNVB akan mengumumkan kabar pekan depan, dan hanya menyebut satu nama. “Federasi kini terpaksa beralih ke kandidat lain. Bahwa Michael Reiziger ada dalam daftar itu sudah lama diketahui. Ia sudah bekerja di KNVB sebagai pelatih Jong Oranje. Sebelumnya ia melatih Jong Ajax.”

Nama-nama lain yang belakangan ini dikaitkan dengan timnas Belanda tampaknya saat ini tidak realistis. Peter Bosz sedang berada di tengah persiapan bersama PSV, sementara Erik ten Hag - direktur teknik di FC Twente - sudah dengan jelas menyatakan dirinya ‘tidak tersedia’.