Kno: Kami tidak percaya bahwa kami berhasil mengalahkan Argentina... dan pemain yang mencetak gol itu berusia 32 tahun

Mohammed Kanno, bintang tim nasional Saudi, mengungkapkan persiapan "Al-Akhdar" untuk berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta target yang menjadi fokus para pemain.

Timnas Saudi akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026, dini hari Selasa mendatang, saat bertemu dengan timnas Uruguay, di Stadion Hard Rock di kota Miami, Amerika Serikat, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Knoo mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan oleh saluran "Al Kass" dari Qatar: "Grup kami di Piala Dunia 2026 tidak mudah, dan setiap pertandingan lebih sulit dari yang lain."

Timnas Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.

Knoh menambahkan: "Tujuan kami adalah lolos dari babak penyisihan grup, agar para pendukung kami dapat mengenang kembali Piala Dunia 1994. Dengan adanya pemain-pemain profesional dan perkembangan Liga Saudi, segalanya menjadi lebih baik bagi kami."

Timnas Saudi hanya sekali berhasil lolos dari babak grup dalam sejarah Piala Dunia, yaitu 32 tahun lalu, tepatnya pada Piala Dunia 1994, sebelum tersingkir di babak pertama pada lima edisi berikutnya.

Kano mengakhiri pernyataannya dengan membahas kemenangan bersejarah yang diraih tim nasional Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar, dengan skor 2-1, setelah tertinggal satu gol di babak pertama.

Dia menambahkan: "Kemenangan atas Argentina adalah salah satu momen terindah dalam karier sepak bola saya, dan kami tidak percaya bahwa kami berhasil meraih kemenangan."