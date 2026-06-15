Kno: Hasil imbang Spanyol tidak membuat kami khawatir dan target kami adalah lolos

Mohammed Kanno, gelandang tim nasional Arab Saudi, menyatakan keyakinannya yang besar terhadap kemampuan “Al-Akhdar” untuk tampil gemilang selama ajang Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ambisi tim tidak hanya sebatas berpartisipasi, melainkan juga melangkah ke babak selanjutnya dan bersaing untuk lolos dari grup yang kuat.

Timnas Saudi bersiap menghadapi timnas Uruguay pada Selasa dini hari, dalam pertandingan putaran pertama fase grup, sebagai ujian awal yang sulit melawan salah satu tim terkuat yang diunggulkan untuk lolos, di grup yang juga dihuni Spanyol dan Cape Verde, sehingga setiap poin menjadi sangat penting sejak awal.

Keno mengatakan dalam konferensi pers sebelum pertandingan: “Kami berupaya mengharumkan nama sepak bola Saudi di Piala Dunia, dan kami menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban. Hasil imbang Spanyol melawan Cape Verde sama sekali tidak mengganggu kami; fokus kami sepenuhnya pada diri kami sendiri dan menampilkan yang terbaik di lapangan.”

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Dia menambahkan: “Uruguay adalah tim besar yang memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi, tetapi kami percaya pada kemampuan kami dan bermain untuk menang, bukan sekadar tampil terhormat. Tujuan kami adalah meraih awal yang kuat untuk meningkatkan peluang kami lolos.”

Keno mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya dukungan penonton, dengan mengatakan: “Kami membutuhkan dukungan penonton Saudi pada tahap ini, kehadiran mereka memberi kami dorongan besar di lapangan, dan kami berjanji kepada mereka bahwa kami akan berjuang hingga menit terakhir demi meraih hasil positif.”