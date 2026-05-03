Kluivert kepada Koora: Belanda akan lolos ke perempat final Piala Dunia... dan tim inilah yang paling berpeluang meraih gelar juara

Patrick Kluivert, mantan penyerang tim nasional Belanda, mengungkapkan prediksinya mengenai nasib tim Oranje yang dipimpin oleh Ronald Koeman di Piala Dunia 2026, yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Belanda akan bermain di Grup F, yang juga berisi Swedia, Jepang, dan Tunisia. Tim Oranye akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Jepang pada 14 Juni mendatang.

Timnas Belanda belum pernah menjuarai Piala Dunia, meskipun telah mencapai final sebanyak tiga kali.

Kluivert ikut serta dalam edisi 1998 bersama generasi yang kuat, dan tim Oranje hampir mencapai final, namun tersingkir di semifinal oleh Brasil setelah kalah dalam adu penalti, dalam pertandingan di mana mantan penyerang tersebut mencetak gol.

Secara keseluruhan, Kluivert telah bermain dalam 79 pertandingan internasional di semua ajang, mencetak 40 gol, dan menciptakan 7 assist.

Ketika ditanya tentang prediksinya untuk timnas Belanda di Piala Dunia, Kluivert mengatakan dalam wawancara dengan Koora, "Saya pikir timnas Belanda saat ini sangat kuat. Jika melihat peringkat FIFA, mereka berada di enam besar dunia. Namun, jika melihat para pemain timnas dan klub tempat mereka bermain, saya pikir mereka bisa menjadi salah satu tim yang lolos ke perempat final, jika segala sesuatunya berjalan lancar."

Dia menambahkan, "Dengan adanya Argentina, Brasil, Spanyol, dan Prancis, di antara tim-tim besar ini, Belanda adalah salah satu tim yang harus diwaspadai di Piala Dunia. Saya yakin mereka setidaknya bisa lolos ke perempat final."

Timnas Belanda mencapai perempat final Piala Dunia 2022, sebelum tersingkir dengan susah payah oleh Argentina, dalam pertandingan yang ditentukan oleh rekan-rekan Lionel Messi melalui adu penalti setelah imbang 2-2 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Mengenai kandidat utama untuk memenangkan Piala Dunia 2026, mantan bintang Belanda itu menjelaskan, "Sulit untuk memilih satu tim saja, tetapi di antara Argentina, Prancis, dan Brasil, ada banyak tim yang kuat... Namun demikian, saya yakin Prancis memiliki peluang yang bagus."

Mengenai prediksinya untuk pencetak gol terbanyak turnamen, ia berkata, "Mungkin Harry Kane (penyerang timnas Inggris)."

