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Bintang muda Koln yang tengah bersinar, Said El Mala, telah menanggapi rumor transfer terbaru yang mengaitkannya dengan kepindahan besar ke Paris Saint-Germain. Pemain muda timnas Jerman itu tengah menjalani musim Bundesliga yang fenomenal dan tetap fokus pada klubnya saat ini meski spekulasi kian menguat.

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El Mala menarik minat di bursa transfer

El Mala memilih mengabaikan rumor transfer yang kian ramai terkait masa depannya. Winger berusia 20 tahun itu telah menjelma menjadi bintang baru Bundesliga bersama Koln. Penampilan gemilangnya sepanjang musim 2025/26 menarik perhatian PSG. Klub raksasa Prancis itu memantau perkembangannya secara saksama dalam beberapa bulan terakhir karena ingin memperkuat opsi di lini serang.

Namun, transfer pada musim dingin tampaknya sangat kecil kemungkinannya. PSG diperkirakan tidak akan mengajukan tawaran resmi pada bursa transfer Januari, sehingga pemain timnas Jerman itu bisa sepenuhnya fokus pada kiprahnya di kompetisi domestik.

Winger tersanjung diminati klub besar

El Mala baru-baru ini ditanya tentang kabar ketertarikan PSG oleh Sky Germany. Penyerang muda itu tidak menghindari spekulasi tersebut dan mengakui bahwa ia mengetahui berbagai laporan yang beredar.

“Saya tidak jujur jika mengatakan bahwa saya tidak merasa terhormat karenanya,” aku El Mala. “Itu klub yang sangat besar. Sejujurnya, saya juga membacanya, tetapi saya tidak yakin harus menyikapinya bagaimana.”

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Tetap fokus pada saat ini

Koln sangat mengandalkan El Mala musim ini. Ia sudah mencatatkan empat gol dan satu assist, membantu timnya melaju lewat kontribusi serangan yang luar biasa. Ia pun segera menegaskan kembali komitmennya kepada klubnya saat ini.

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“Saya mengatakan hal yang sama tahun lalu ketika semua rumor ini pertama kali beredar,” tambahnya. “Saya ingin fokus pada saat ini. Saya hanya ingin bermain sepakbola, memberikan yang terbaik, dan membantu klub, seperti mereka membantu saya. Saya ingin membawa kegembiraan bagi klub dan kota ini melalui penampilan saya. Soal apa yang terjadi selanjutnya, kita lihat saja nanti.”

Transfer pada musim panas masih mungkin terjadi

Meski PSG akan menunda upayanya untuk merekrut El Mala pada Januari ini, transfer pada musim panas masih bisa terwujud. Perkembangan El Mala di Jerman akan membuatnya tetap berada dalam pantauan PSG.

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Untuk saat ini, winger berbakat itu akan mencurahkan seluruh energinya pada laga-laga Bundesliga Koln berikutnya. Ia akan berusaha menambah catatan golnya yang impresif dan membantu timnya meraih poin-poin penting. Jika performa sensasionalnya berlanjut, PSG kemungkinan bukan satu-satunya klub papan atas Eropa yang akan bersaing mendapatkan tanda tangannya pada akhir musim.