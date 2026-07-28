Klub top Belanda baru-baru ini menghubungi Manchester United untuk menanyakan Joshua Zirkzee

Ajax baru-baru ini menanyakan kepada Manchester United soal kemungkinan merekrut Joshua Zirkzee, sebagaimana dilaporkan The Athletic. Namun, media tepercaya itu tidak memperkirakan penyerang Belanda tersebut akan pindah ke klub peraih gelar terbanyak itu.

Zirkzee didatangkan dua musim panas lalu dari klub Italia, Bologna. Raksasa Inggris itu saat itu membayar sedikit lebih dari 40 juta euro untuk sang penyerang.

Di Manchester United, ia tak pernah benar-benar mampu menunjukkan performa terbaiknya. Setelah 75 pertandingan, catatannya baru 9 gol dan 4 assist. Ia juga gagal mempersembahkan trofi untuk klub tersebut.

Karena itu, kini ia diizinkan pergi dari klub. Ajax, Juventus, Como, dan dua klub Premier League tertarik kepada penyerang berusia 25 tahun tersebut.

Namun, The Athletic menilai kecil kemungkinan Zirkzee pindah ke Amsterdam. Ajax baru-baru ini merekrut Marcos Leonardo seharga 19 juta euro dan memboyong Tolu Arokodare dengan status pinjaman.

Karena itu, posisi penyerang di Johan Cruijff ArenA kini sudah terisi dengan baik. Zirkzee tampaknya akan melanjutkan transfer ke Italia, dengan Juventus berada di posisi terdepan untuk mendapatkan sang penyerang.

Zirkzee juga tampil mengesankan pada laga uji coba Manchester United melawan BK Rosenborg, Sabtu lalu. Pemain asal Schiedam itu melewati dua pemain dan kiper, lalu dengan tenang menceploskan bola ke gawang.