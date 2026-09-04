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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Klub Termahal di Dunia: Barcelona Lampaui Manchester United, Real Madrid di Puncak yang Jauh

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Klub Catalan mengandalkan renovasi Camp Nou

Hanya Real Madrid, dengan nilai 9,5 miliar dolar, yang mengungguli Barcelona dalam pemeringkatan terbaru majalah "Forbes" Amerika Serikat, yang berspesialisasi dalam dunia keuangan dan bisnis.

Klub kerajaan itu memuncaki daftar, sementara nilai Barcelona mencapai 7,5 miliar dolar, tetapi pemanfaatan Stadion "Spotify Camp Nou" masih setengah jalan, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Catalunya.

Nilai merek dagang Barcelona terus meningkat, seraya menanti "Spotify Camp Nou" mampu menampung 104.600 penonton.

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Barcelona - yang akan mengungkap pada hari Senin angka pasti pendapatan rekor yang mereka raih sepanjang musim 2025-26, mendekati 1,1 miliar euro dan melampaui 994 juta pada musim 2024-25 - mengumumkan bahwa mereka telah menjadi klub sepak bola termahal kedua di dunia, menurut pembaruan baru pemeringkatan "Forbes".

Dengan nilai sebesar 7,5 miliar dolar, klub Catalunya itu naik dari peringkat ketiga ke kedua, melampaui Manchester United yang bernilai 7,2 miliar dolar.

Perlu dicatat bahwa "Forbes" dalam pemeringkatannya mengacu pada angka akhir musim 2024-25, dan bukan musim 2025-26, di mana kapasitas "Spotify Camp Nou" meningkat dari 45.401 kursi sejak 22 November 2024, menjadi 62.652 kursi antara 15 Maret dan 17 Mei, waktu pertandingan terakhir Barcelona di stadion Catalunya tersebut.

Liverpool, dengan nilai 6,2 miliar dolar, dan Paris Saint-Germain, dengan nilai 5,8 miliar, melengkapi lima besar, kemudian Bayern Munich "5,7 miliar", Manchester City "5,5 miliar", Arsenal "5,4 miliar", Chelsea "4,2 miliar", dan Tottenham "3 miliar", melengkapi daftar sepuluh klub bernilai tertinggi di dunia.

Barca terus melaju secara finansial

Menurut "Mundo Deportivo", perbandingan dengan Real Madrid masih jauh dari gambaran sesungguhnya sekitar satu setengah tahun mendatang, ketika "Spotify Camp Nou" rampung dengan kapasitas mencapai 104.600 kursi.

Stadion "Santiago Bernabeu" telah beroperasi dengan kapasitas penuh sejak dua tahun lalu setelah selesainya pekerjaan renovasi, dengan kapasitas 83.186 kursi, di samping pemanfaatan area orang-orang penting "VIP".

Ketika proyek Catalunya itu rampung, stadion tersebut akan mencakup 9.400 kursi untuk orang-orang penting, yang merupakan sumber pemasukan besar dan akan berkontribusi pada peningkatan nilai finansial Barca.

Pada tingkat pemeringkatan dunia untuk seluruh klub olahraga, Barcelona menempati peringkat kelima belas.

Dallas Cowboys, dari liga sepak bola Amerika "NFL", memuncaki daftar dengan nilai 13 miliar dolar, disusul Golden State Warriors dari liga bola basket Amerika "NBA" dengan nilai 11 miliar, kemudian Los Angeles Rams "10,5 miliar", New York Giants "10,1 miliar", Los Angeles Lakers "10 miliar", dan New York Knicks "9,75 miliar", sementara Real Madrid, dengan nilai 9,5 miliar dolar, berada di peringkat ketujuh dunia.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".

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