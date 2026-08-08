Julian Alvarez sangat ingin pindah dari Atletico Madrid ke FC Barcelona. Kini, pelatihnya Diego Simeone telah menyampaikan sikap tegas terkait keinginan transfer sang pemain Argentina. Selain hiruk-pikuk soal kepindahan Rodri yang akan datang ke FC Barcelona, perseteruan antara Atletico dan Barca soal Alvarez menjadi topik paling dominan dalam sepak bola Spanyol. Posisi kedua klub papan atas itu pun kian mengeras.

Kini, pelatih Atletico Diego Simeone menyampaikan sikapnya dengan sangat jelas dalam rangka laga persahabatan di Seoul melawan Manchester City. "Situasinya sangat jelas. Klub sudah mengambil keputusan, yang telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Miguel Angel (Gil Marin, CEO Atletico sejak 2002, cat. red.). Kami sangat senang dengan Julian. Secara olahraga kami akan membantunya agar ia terus berkembang, terus membaik, dan kembali memberi kami apa yang telah ia berikan dalam dua tahun ini — dan itu sangat banyak," tegas pria Argentina itu.

Direktur eksekutif Gil Marin menyerang Barca pada akhir Juni dan berkata: "Barca tidak menghormati kami. Mereka berpikir bisa berbuat sesuka hati kepada kami. Mereka berpikir kami lemah dan bodoh. Tetapi sebenarnya mereka hanya menunjukkan kepada dunia sebuah cara bertindak yang sangat menggambarkan diri mereka."

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Atletico bersikeras pada klausul pelepasan Julian Alvarez

Seperti dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol Marca, direktur olahraga Barca, Deco, sudah merencanakan strategi yang terarah bersama para penasihat Alvarez untuk pada akhirnya memaksakan transfer tersebut. Inti dari langkah ini adalah agar sang penyerang tim nasional memperjelas kepada para petinggi Colchoneros bahwa ia hanya ingin melanjutkan kariernya di Camp Nou.

Menurut laporan Mundo Deportivo, Alvarez berencana untuk menemui Simeone secara langsung setelah liburannya. Dalam pembicaraan empat mata, ia dikabarkan ingin menjelaskan kepada pelatih sekaligus rekan senegaranya itu betapa mendesaknya keinginannya untuk pindah ke Barca.

Jajaran pimpinan Atletico sejauh ini tidak terpengaruh oleh manuver semacam itu dan menolak segala bentuk negosiasi. Klub ibu kota itu sejauh ini menolak dengan tegas tawaran dari klub Catalan senilai 100 juta euro, sama seperti tawaran dari rival sekota Real Madrid sebesar 150 juta euro.

Sebaliknya, Atletico tetap kukuh pada klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak sebesar 500 juta euro — tuntutan yang sangat fantastis dan tidak realistis untuk dipenuhi oleh pihak peminat mana pun.