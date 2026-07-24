Ah, Hertha! Begitu banyak hal yang harus dilalui Die Alte Dame dari Berlin. Kegilaan klub kota besar di sekitar investor Lars Windhorst yang kontroversial, pengambilalihan oleh firma investasi 777 yang kontroversial, fiasko 76 hari bersama Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann di dewan pengawas, nyaris bangkrut setelah degradasi pada 2023, pukulan takdir terkait presiden Kay Bernstein yang meninggal muda.

Dan semua itu baru terjadi dalam tujuh tahun terakhir, belum lagi kekacauan sebelumnya. Masa lalu yang lebih baru ini masih membayangi klub divisi dua tersebut sampai hari ini. Bukan secara emosional, melainkan secara ekonomi.

Hal itu dibuktikan oleh sebuah fakta pada hari-hari ini, yang sangat mengejutkan sekitar dua pekan sebelum pembukaan musim melawan VfL Bochum: Hertha BSC adalah satu-satunya dari 36 klub profesional Jerman yang sejauh ini belum merekrut pemain baru. Tidak satu pun. Dengan kata lain: nol.

Satu-satunya klub profesional Jerman! Hertha BSC masih tanpa satu pun pemain baru

Padahal surplus transfer yang harus dicapai mengingat beban lama yang besar agar bisa aktif di pasar sebenarnya sudah terpenuhi. Klub Berlin itu sejauh ini meraup 25,5 juta euro dari biaya transfer untuk kepergian talenta top Kennet Eichhorn (sembilan juta ke Leverkusen), top skor Fabian Reese (delapan juta euro, Wolfsburg), kiper utama Tjark Ernst (lima juta, Feyenoord) dan playmaker Michael Cuisance (3,5 juta, Lens). Total sudah ada 12 pemain yang meninggalkan klub.

Tentu saja, jauh dari seluruh jumlah itu tersisa hanya untuk Hertha. Namun, gaji tinggi Diego Demme (tanpa kontrak) dan Michal Karbownik (gratis ke Basaksehir) juga bisa dihemat. Meski begitu, harapan para suporter sekali lagi untuk memulai persiapan dengan skuad yang sebagian besar sudah lengkap kembali tidak terpenuhi. Musim panas Berlin sekali lagi akan berlangsung panjang.

Bahkan prediksi dari staf mereka sendiri pun tidak menjadi kenyataan. Pelatih Stefan Leitl, yang meski mendapat jaminan pekerjaan tetap tidak lepas dari kontroversi setelah musim lalu, mengatakan dua pekan lalu soal pemain baru: "Akan segera ada sesuatu. Saya berasumsi begitu. Akan bagus jika itu terjadi menjelang pemusatan latihan."

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Hertha BSC dan bursa transfer: "Sekarang tinggal klub yang harus bertindak"

Hertha memulainya Jumat lalu, dan Minggu depan mereka sudah kembali ke ibu kota. "Profilnya sudah sangat jelas. Sudah jelas apa yang kami butuhkan. Sekarang tinggal klub yang harus bertindak. Kami sedang mengerjakannya dan berharap bisa segera mengumumkan sesuatu. Kami pertama-tama harus menutup kekosongan di beberapa posisi," kata Leitl, yang bekerja sejak Februari 2025 dan rata-rata poinnya setelah 50 pertandingan berada di angka 1,58.

Yang terutama dibutuhkan adalah seorang striker tajam dan seorang bek kiri. Di lini serang, setelah cedera aduktor jangka panjang yang dialami Luca Schuler, saat ini hanya Sebastian Grönning yang tersisa - pada musim lalu pemain 29 tahun itu berperan sebagai striker nomor tiga. Ditambah lagi ada talenta 18 tahun Niklas Hildebrandt.

Di belakang, situasinya bahkan lebih tipis. Saat ini tidak ada bek kiri murni dengan kontrak profesional di dalam skuad. Dalam laga-laga uji coba sejauh ini, pemain sayap ofensif Gustav Christensen (seorang kaki kanan!) serta Mayson Grothe yang baru 17 tahun sudah harus membantu, yang memang bermain di posisi itu, tetapi baru mencatat tiga pertandingan yang sangat minim - untuk tim U19 Hertha.

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Meski punya anggaran top: Hertha BSC harus menemukan kembali dirinya

Seorang nomor satu baru juga masih akan direkrut meski ada tiga kiper di dalam skuad. Gelandang Paul Seguin, yang termasuk salah satu aktor terpenting tim, baru-baru ini merangkumnya dengan tepat: "Kami kehilangan sangat banyak kualitas. Kami akan berusaha untuk tetap tenang."

Baik para pemain maupun klub memang tidak punya banyak pilihan selain bersabar panjang dan melatih kesabaran. Hertha, siapa sangka, sekali lagi sedang menemukan kembali dirinya secara bersamaan. Kali ini tidak dengan sukarela, mereka harus melakukannya.

Setidaknya: bahwa ada kemajuan juga ditunjukkan oleh fakta bahwa, berbeda dengan musim panas 2025, mereka tidak perlu cemas soal lisensi untuk 2. Liga. Selain itu, Hertha sekali lagi akan memulai dengan anggaran yang tidak mampu dijangkau banyak rival di liga dan yang juga "sangat ambisius serta tentu juga memungkinkan kami untuk finis di tiga besar", seperti yang dijelaskan direktur keuangan Ralf Huschen.

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Seorang mantan sosok Hoffenheim membenahi Hertha BSC dari sisi kiri

Namun, hal itu berjalan beriringan dengan jalur konsolidasi yang telah diambil. Meski begitu, harapan untuk meraih kembali promosi ke kasta tertinggi pada percobaan keempat tetap ada. Dengan sebuah tim yang memang masih jauh dari terbentuk dan bagaimanapun juga masih harus menemukan bentuknya, tetapi pada akhirnya akan tampil jauh lebih seimbang secara ekonomi.

"Kami harus percaya bahwa strategi ini berhasil. Klub ini pantas mendapatkannya, bahwa kami melakukannya secara serius dan solid," kata Peter Görlich saat pembukaan musim baru-baru ini sembari meminta pengertian. Sejak September, pria 59 tahun itu, yang sebelumnya bekerja hampir enam tahun dalam fungsi yang sama di TSG Hoffenheim, menjadi direktur Hertha.

Dialah sosok yang sedang membenahi klub ibu kota, yang pada musim sebelumnya finis di posisi ketujuh dan tak pernah berada di lima besar liga, dari sisi kiri. Scouting, analisis, perencanaan skuad, departemen medis - semuanya sedang dievaluasi. "Kami kekurangan ketajaman struktural," ujar Görlich pada rapat anggota di akhir April. Ia ingin menyusun proses pengambilan keputusan secara lebih menyeluruh dan membagi beban kepada lebih banyak ahli. Sebab: "Dalam banyak hal, kami tidak cukup jelas secara substansi."

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Seperti apa program awal musim Hertha BSC?

Görlich sendiri tidak bisa disalahkan untuk hal itu, pernyataannya sangat tegas. "Kami bergantung pada kemampuan menghasilkan pemasukan transfer. Tidak ada yang tidak bisa dijual di sini. Kami tidak membutuhkan awal baru. Kami juga sama sekali tidak mampu membeli sebuah awal baru. Tetapi kami membutuhkan penegasan yang sangat jelas," katanya.

Namun, itu kini perlahan juga dibutuhkan oleh tim tersebut. Terlebih lagi, bersama dua bek tengah Linus Gechter dan Marton Dardai serta winger kanan Marten Winkler, masih ada tiga pemain profesional yang sangat mempertimbangkan untuk hengkang. Lingkungan sekitar sudah lama menjadi gelisah, mungkin bukan hanya karena program awal musim: setelah laga tandang di Ruhrstadion milik Bochum, menyusul penampilan di hadapan publik sendiri melawan Heidenheim yang terdegradasi dari Bundesliga, lalu lanjut ke markas klub divisi tiga Saarbrücken di ajang piala.

Dinamika pasar transfer memang selalu istimewa dan jendelanya juga masih jauh dari tertutup. Namun saat ini Hertha tertinggal dari jadwal mereka sendiri. Meski begitu, mereka baru-baru ini tetap bisa memperkenalkan satu sosok baru: Andreas Schumacher, yang terakhir di 1. FC Magdeburg, memperkuat tim asuhan Leitl sebagai asisten pelatih.