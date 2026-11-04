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1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

Klub papan atas kabarnya punya dana 80 juta euro: Adu tawaran berikutnya untuk Said El Mala milik Köln?

Bundesliga
FC Koeln
S. El Mala
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Brighton & Hove Albion
Premier League

Setelah musim panas yang penuh gejolak, 1. FC Köln tampaknya kembali terancam menghadapi perang penawaran untuk Said El Mala pada musim dingin. Sebuah klub papan atas juga dikabarkan telah mendekati pemain berbakat istimewa tersebut.

Seperti dilaporkan Sport Bild, Köln kembali harus mencemaskan apakah El Mala akan bertahan pada bursa transfer mendatang (1 Januari hingga 1 Februari). Hal itu tidak berubah meski pemain berusia 20 tahun tersebut secara mengejutkan baru memperpanjang kontraknya lebih awal hingga 2031 beberapa bulan lalu. Begitu pula dengan tidak adanya klausul pelepasan dalam kontrak barunya.

Meski demikian, rumor ketertarikan PSG terus beredar. Juara bertahan Liga Champions itu harus menutupi absennya Khvicha Kvaratskhelia selama berbulan-bulan setelah ia mengalami cedera ligamen krusiat pada akhir Oktober dan kemungkinan akan melewatkan sisa musim ini. Kabarnya, dana sebesar €80 juta tersedia untuk mencari pengganti.

Menurut Sport Bild, Paris Saint-Germain bahkan telah secara resmi menghubungi petinggi FC, Thomas Kessler, untuk menanyakan El Mala dan menjajaki kemungkinan transfer. Namun, tawaran resmi belum diterima di Geißbockheim. Selain itu, Köln masih berencana mempertahankan penyerang yang piawai menggiring bola tersebut setidaknya hingga musim panas.

Berapa biaya transfer yang diminta 1. FC Köln untuk Said El Mala?

"Dalam sepakbola, kita tidak seharusnya menutup kemungkinan apa pun secara mutlak," kata Kessler belum lama ini. Ia menegaskan: "Bukan tanpa alasan dia kembali memperpanjang kontraknya. Karena itu, saat ini saya tidak punya alasan untuk memikirkan kemungkinan transfer pada musim dingin." Ia menambahkan bahwa El Mala merasa "sangat nyaman" di Köln.

Meski begitu, Sport Bild berspekulasi bahwa perang penawaran pada musim dingin tidak akan bisa dicegah. Namun, batas harga tetap sebesar €50 juta pada musim panas, yang antara lain gagal dipenuhi BVB, tidak lagi cukup. Dibutuhkan dana yang jauh lebih besar agar FC bersedia menjualnya pada musim dingin.

Belum ada informasi mengenai besaran harga baru yang diinginkan. Namun, jelas bahwa PSG tampaknya tidak akan gentar untuk mencoba merekrutnya. Selain itu, El Mala masih memiliki peminat di Premier League yang memiliki kekuatan finansial besar. Seperti dilaporkan Sky, Brighton & Hove Albion disebut kembali menunjukkan minat untuk merekrutnya.

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Said El Mala: Bagaimana dengan saudaranya, Malek?

Klub yang dilatih pelatih asal Jerman, Fabian Hürzeler, kabarnya sudah berupaya merekrut El Mala pada musim lalu, tetapi gagal. Mereka juga disebut bersedia merekrut saudara El Mala, Malek, yang baru mencetak gol pertamanya untuk Köln di Bundesliga pada akhir pekan lalu. Kabarnya, kedua bersaudara itu hanya bisa didapatkan sebagai satu paket.

Brighton disebut masih terus memantau perkembangan kedua bersaudara itu secara intensif dan rutin mengirim pemandu bakat ke Köln untuk mengikuti perkembangan terbaru. Namun, mereka tidak berencana mengajukan tawaran pada musim dingin. Rencana itu bisa saja berubah jika klub lain mengambil langkah serius sekitar pergantian tahun.

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