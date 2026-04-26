'Klub papan atas Inggris menanyakan kabar Francesco Farioli kepada FC Porto'

Chelsea telah menanyakan ketersediaan Francesco Farioli kepada FC Porto, demikian dilaporkan jurnalis Italia Nicolo Schira pada Minggu pagi. Namun, kemungkinan sang manajer hengkang dari Portugal sangat kecil.

Farioli ditunjuk oleh FC Porto musim panas lalu, setelah kontraknya di Ajax diputus secara sepakat bersama. Manajer muda ini begitu mengesankan di tim barunya, sehingga kontraknya diperpanjang hingga pertengahan 2028.

Klub-klub yang ingin merekrut Farioli harus merogoh kocek dalam-dalam untuk jasanya. FC Porto telah memasukkan klausul pelepasan sebesar dua puluh juta euro dalam kontraknya.

Dengan empat pertandingan tersisa, FC Porto berada di ambang meraih gelar juara di Portugal. Tim ini memimpin klasemen dan unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Benfica, serta telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Menurut Schira, Farioli sangat percaya pada proyek FC Porto, dan belum tentu ia ingin hengkang dari klub tersebut.

Chelsea sedang gencar mencari manajer baru, setelah Liam Rosenior dipecat awal pekan ini. Ia hanya memimpin The Blues selama empat bulan.