'Klub papan atas Eropa menghubungi Manchester City terkait Tijjani Reijnders'

Tijjani Reijnders kemungkinan akan meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan klub papan atas Eropa lainnya. Jurnalis Matteo Moretto melaporkan pada hari Jumat bahwa Atlético Madrid menunjukkan minat yang serius terhadap gelandang asal Belanda tersebut.

Kedua klub kini sedang berdiskusi mengenai kemungkinan transfer musim panas. Harga jual minimum untuk Reijnders belum diketahui, meskipun Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai pemain timnas Belanda tersebut sebesar 60 juta euro.

Atlético kini sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Reijnders dari Liga Premier. Klub asuhan pelatih Diego Simeone melakukan hal itu dengan kesadaran bahwa akan sulit untuk mendatangkan gelandang tersebut, demikian ditekankan Moretto.

Reijnders memulai musim debutnya bersama Manchester City dengan gemilang musim lalu, dengan gol dan assist yang mengesankan di Inggris. Namun, seiring berjalannya waktu, Pep Guardiola semakin sering menempatkannya di bangku cadangan.

Rumor tentang kepergian dini dari Manchester City pun semakin menguat. La Gazzetta dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa Juventus terus memantau situasi seputar Reijnders dengan cermat.

Ketertarikan Juventus ini bukan tanpa alasan. Klub tersebut mencari pemain yang dapat beradaptasi dengan cepat di Serie A dan tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama. Reijnders sangat cocok dengan profil tersebut, terutama berkat masa lalunya yang mengesankan di AC Milan.

Namun, transfer ini sama sekali tidak mudah bagi Juventus. Manchester City dilaporkan membayar sekitar tujuh puluh juta euro (termasuk bonus) untuk gelandang tersebut, jumlah yang tidak bisa begitu saja dijangkau oleh Juventus. Hal ini juga berlaku bagi Atlético.