Ferran Torres, sang juara final Piala Dunia, terus menikmati liburan musim panasnya di Pulau Ibiza, sembari menanti pertemuan yang dinanti-nanti pekan depan dengan manajemen Barcelona, untuk menentukan masa depannya.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Torres menghabiskan beberapa jam di Barcelona, setelah kedatangannya Selasa lalu, bersama 5 rekan setimnya di klub Catalan itu, sebelum berangkat ke Ibiza.

Torres mendapat perhatian besar di Ibiza, karena ia berada di sana bersama rekannya di timnas Spanyol, Marcos Llorente, sementara para suporter berlomba-lomba untuk berfoto dengannya dan mendapatkan tanda tangannya.

Kebersamaan itu tak hanya dengan Llorente, sebab Ferran juga bertemu dengan rekannya di Barca, Lamine Yamal, kemarin Rabu, di kelab malam Lio di kota Ibiza, di mana keduanya diberi penghormatan atas pencapaian mereka di Piala Dunia, menurut yang diungkapkan jurnalis Javi Hoyos, melalui akunnya di Instagram.

Pada saat yang sama, nilai pasar Ferran Torres meningkat secara signifikan, terlebih karena kontraknya dengan Barcelona hanya tersisa satu tahun lagi.

Pemain itu mendapat perhatian serius dari Paris Saint-Germain, di mana sang pelatih Luis Enrique menghubunginya secara langsung, untuk menjelaskan proyek olahraganya, dan Atletico Madrid juga memantau situasinya dari dekat.

Di sisi lain, Barcelona ingin memperpanjang kontrak sang pemain, karena diperkirakan akan digelar pertemuan penentu pekan depan antara Ferran dan manajemen klub Catalan itu, untuk mengetahui niatnya terkait masa depannya.