Klub Liga Champions membuka pintunya: Regragui di ambang petualangan Eropa baru

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Pelatih asal Maroko Walid Regragui, mantan juru taktik timnas Maroko, masuk ke dalam daftar kandidat kuat untuk menangani klub Prancis Lens, di tengah upaya manajemen klub merekrut pelatih baru, menyusul pemecatan Yannick Cahuzac akibat merosotnya hasil-hasil, terutama kekalahan telak dari klub Italia Como dengan skor 1-9 di Liga Champions Eropa.

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Jurnalis Prancis yang mengkhususkan diri pada bursa transfer, Santi Aouna, mengungkapkan melalui akunnya di platform “X” bahwa Regragui dan Pierre Sage menjadi kandidat teratas untuk mengambil alih kepemimpinan teknis tim.

Ia menjelaskan bahwa Sage masih menjadi pilihan utama manajemen klub, meskipun peluang pelatih asal Maroko itu meningkat dalam beberapa waktu terakhir, berkat pengalaman kepelatihannya dan pemahamannya yang baik terhadap sepak bola Prancis, di samping rekam jejaknya yang penuh dengan pencapaian.

Ia menambahkan bahwa Regragui bahkan telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat Lens untuk membahas kemungkinan ia mengemban tugas tersebut.

Pergerakan ini terjadi di tengah situasi sulit yang dialami Lens pada musim 2026-2027, karena mereka menempati peringkat ke-11 dalam klasemen Liga Prancis dengan raihan 13 poin, yang dikumpulkan dari 4 kemenangan dan satu hasil imbang berbanding 5 kekalahan dalam 10 pertandingan.

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Tim telah mencetak 17 gol, sementara gawang mereka kebobolan 15 gol, sebuah capaian yang tidak memuaskan ambisi manajemen dan para pendukung.

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Di level Eropa, situasi tim tampak tidak lebih baik, karena mereka menempati peringkat ke-33 dalam fase liga Liga Champions Eropa dengan raihan 3 poin, setelah meraih satu kemenangan dan menelan 3 kekalahan dalam 4 laga pertama.

Kekalahan telak dari Como dengan skor 1-9 di kandang sendiri semakin menambah tekanan terhadap tim pelatih, mempercepat kepergian Cahuzac, serta membuka pintu bagi manajemen klub untuk bergerak mencari pengganti yang mampu memperbaiki arah tim, dengan Regragui sebagai yang terdepan.

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Pelatih asal Maroko yang berusia 50 tahun itu memiliki pengalaman kepelatihan yang beragam, yang babak paling menonjolnya dimulai bersama FUS Rabat pada tahun 2014, di mana ia berhasil membangun tim yang kuat dan terorganisir, serta membawanya meraih gelar Liga Maroko pada tahun 2016, mencetak gelar liga pertama dalam sejarah klub.

Setelah sejumlah pengalaman kepelatihan lainnya, ia mengambil alih kepemimpinan Timnas Maroko pada Agustus 2022, beberapa bulan sebelum dimulainya Piala Dunia di Qatar.

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Pencapaian paling menonjol dalam karier Regragui adalah membawa Maroko ke babak semifinal Piala Dunia 2022, menjadikannya pelatih pertama yang membawa timnas Arab dan Afrika ke babak tersebut dalam sejarah turnamen.

Ia juga berkontribusi dalam melesatnya Maroko ke peringkat kedelapan dunia, serta memuncaki peringkat Afrika, dan di bawah kepemimpinannya timnas meraih 36 kemenangan dalam 49 pertandingan, berbanding hanya 5 kekalahan.

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Meski ia meninggalkan kursi pelatih Timnas Maroko pada Maret 2026, beberapa bulan sebelum dimulainya Piala Dunia, Regragui masih mendapatkan penghargaan besar di negaranya, berkat pencapaian bersejarah yang ia raih bersama Maroko.

Pintu Lens bisa menjadi peluang baginya untuk kembali ke lapangan Eropa lewat jalur kepelatihan, sambil menanti keputusan manajemen klub Prancis itu, yang tengah menimbang antara dirinya dan Pierre Sage, di tengah upaya memulihkan keseimbangan tim dan memperbaiki arahnya di kompetisi domestik maupun kontinental.