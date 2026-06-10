Bayer Leverkusen telah mencetak keberhasilan besar dengan berhasil merekrut Kennet Eichhorn, demikian dilaporkan oleh berbagai media, termasuk Sky Sports. Bakat muda berbakat asal Jerman ini sempat diminati oleh banyak klub papan atas Eropa, namun pemain Hertha BSC ini akhirnya memilih untuk memulai petualangan barunya di Leverkusen.

Eichhorn memang menjadi incaran berbagai klub papan atas. Gelandang bertahan yang telah memainkan 20 pertandingan di divisi kedua Jerman musim ini ini dilaporkan masuk dalam radar Manchester United, Bayern München, Real Madrid, dan Barcelona.

Yang mengejutkan semua orang, Eichhorn kemungkinan besar akan menandatangani kontrak hingga 2031 bersama Leverkusen, yang musim ini finis di peringkat keenam Bundesliga. Leverkusen, di mana pelatih Kasper Hjulmand kemungkinan akan hengkang, kini bersiap untuk berlaga di Liga Europa.

Menurut berbagai media, Leverkusen memanfaatkan klausul pelepasan dalam kontrak pemain muda Jerman tersebut. Jumlah pastinya belum diketahui, namun kabarnya Leverkusen akan membayar sekitar delapan hingga sembilan juta euro.

Eichhorn, yang lulus dari akademi Hertha, melakukan debutnya di awal musim ini dan, kecuali cedera pergelangan kaki, menjadi pemain inti reguler di tim peringkat ketujuh 2. Bundesliga.

Gelandang ini tampil mengesankan di musim debutnya, meskipun usianya masih muda. Eichhorn adalah gelandang yang terampil secara teknis yang, dengan teknik, dribel halus, dan keberaniannya, terbukti sangat berharga bagi tim asal ibu kota Jerman tersebut.

Hertha berharap musim ini—musim ketiga berturut-turut di 2. Bundesliga—dapat bersaing untuk promosi. Namun, hal itu tidak terwujud. Terutama pada akhir 2025 dan awal tahun kalender baru, banyak poin terbuang percuma. Selain itu, tim ini juga kalah empat kali dalam enam pertandingan liga terakhir.