Klub-klub Spanyol tiba-tiba mundur satu per satu karena alasan yang sama terkait Joey Veerman

Joey Veerman sempat diminati oleh beberapa klub Spanyol, namun kini mereka semua telah mundur. Hal itu diungkapkan oleh pengamat PSV, Rik Elfrink, dalam podcast Heet van de Herdgang.

Meskipun Veerman sudah beberapa kali nyaris mendapatkan transfer yang bagus, tampaknya kali ini benar-benar akan terwujud pada musim panas ini. Gelandang berusia 27 tahun itu bisa hengkang dari Eindhoven dengan biaya tetap.

Klausul pelepasan tersebut diperkirakan sekitar dua puluh juta euro. Itulah tepatnya alasan mengapa beberapa klub Spanyol kini menarik minat mereka terhadap Veerman, demikian dilaporkan Elfrink.

“Ada rumor samar-samar tentang Veerman. Bahwa ada minat dari klub-klub Spanyol kelas menengah. Namun, mereka tampaknya sudah mundur karena harga yang diminta terlalu tinggi. Klausulnya berada di kisaran dua puluh juta euro.”

Klub-klub LaLiga mana yang dimaksud belum jelas, tetapi mereka setidaknya tidak akan mentransfer dua puluh juta euro ke PSV. Selain itu, Veerman dikaitkan secara samar-samar dengan Borussia Dortmund, meskipun belum ada hal konkret yang terjadi di sana.

Veerman bukanlah satu-satunya pemain yang akan meninggalkan PSV pada bursa transfer ini. Ismael Saibari hampir pasti akan pindah ke Bayern München: hanya kesepakatan antara kedua klub yang tampaknya masih menghalangi kepindahannya.

Selain itu, dibicarakan tentang biaya transfer sekitar 50 juta euro. Situasi seputar Mauro Júnior dan Sergiño Dest juga sedang tidak menentu. Kedua bek sayap tersebut dikabarkan memiliki klausul pelepasan dalam kontrak mereka dan mendapat minat serius dari masing-masing FC Porto dan Bayern München.