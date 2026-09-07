Klub-klub sepak bola membentuk kompetisi tertutup; banyak tim dengan pemain berlatar belakang migrasi dikecualikan

Di Randstad, semakin banyak klub sepak bola yang memulai kompetisi terpisah, lepas dari KNVB. Hal itu dilaporkan NOS. Ini sepenuhnya berkaitan dengan fakta bahwa klub-klub sudah muak dengan suasana agresif dalam laga-laga amatir di kompetisi KNVB.

Salah satu contohnya adalah KelderLeague, sebuah kompetisi yang didirikan tahun lalu untuk membuat sepak bola kembali menyenangkan dan mudah diakses. “Tanpa stres promosi atau degradasi, tanpa perdebatan tanpa akhir dengan wasit, dan tanpa pertandingan yang dihentikan atau perkelahian,” tulis KelderLeague di situs resminya.

KelderLeague didirikan setelah sebuah tim dari VFC asal Vlaardingen ingin berhenti bermain sepak bola, karena mereka tidak lagi ingin ‘bertarung setiap hari Minggu’. Ketua Wolter van de Graaf kemudian mencari alternatif.

“Kami menemukannya dengan bertanya kepada para pemain: melawan klub mana kalian justru merasa senang untuk bermain? Hanya kepada mereka kami mengirim undangan. Kami bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan KNVB: mengecualikan tim,” ujarnya kepada NOS.

Seorang peserta kompetisi itu mengatakan: “Jika ada hal-hal yang tidak berjalan baik di kompetisi ini, tim-tim akan memutuskan bersama bahwa itu tidak bisa diterima. Lalu Anda akan dikeluarkan. Kami tidak ada urusan lagi dengan KNVB. Kami punya penegakan aturan sendiri.”

Dan kini semakin banyak kompetisi yang muncul dengan cara seperti ini. Reporter NOS Marieke de Vries mengatakan: “Dari semua percakapan kami, terlihat bahwa tim-tim yang tidak diterima di kompetisi-kompetisi ini tergolong lebih sering merupakan tim dengan banyak pemain berlatar belakang migrasi, tetapi karena sensitifnya topik ini, tidak ada yang mau mengatakannya di depan kamera.”

Respons KNVB

KNVB menyatakan “tentu tidak menyambut baik munculnya kompetisi karena alasan ini”. “Kami menganggap penting bahwa semua orang bisa ikut serta dan bahwa kami bersama-sama memastikan pertandingan berjalan dengan menyenangkan dan aman.”

“Lebih dari 10 persen populasi datang ke klub-klub sepak bola. Dengan itu, sepak bola dalam skala besar mempertemukan warga Belanda dari seluruh lapisan masyarakat. Orang-orang saling mengenal yang jika tidak demikian mungkin tidak akan pernah berbicara satu sama lain. Jadi dari sisi itu juga sangat disayangkan jika para pemain menarik diri ke semacam gelembung mereka sendiri,” kata juru bicara KNVB.

Federasi sepak bola itu juga mengatakan sedang mencari solusi sendiri untuk kasus-kasus ketika tim-tim tidak lagi ingin bermain satu sama lain. Selain itu, KNVB menggelar pertemuan bagi tim-tim di kompetisi yang bermasalah dan sejumlah langkah lain juga diambil.