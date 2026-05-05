Klub-klub papan atas dari Italia, Spanyol, dan Portugal ingin merekrut pemain dari FC Utrecht

Klub-klub papan atas dari Spanyol, Italia, dan Portugal tertarik pada Yannick Boerleider. Kiper FC Utrecht ini baru-baru ini tampil sangat mengesankan di Algarve Elite Cup, demikian menurut Matteo Moretto dari Marca.

Boerleider saat ini bermain untuk FC Utrecht U-17, di mana ia tampil sangat mengesankan pada turnamen Algarve Cup bulan November lalu.

FC Utrecht berada di grup bersama Benfica, North York, dan HIK Hellerup, dan finis di posisi kedua. Di grup berikutnya bersama Atlético Madrid dan FC Porto, tim asal Utrecht ini finis di posisi ketiga.

Sejak tahun ini, Boerleider juga menjadi pemain timnas Suriname U-17.