Kurang dari dua pekan menjelang bergulirnya kompetisi Liga Roshn Saudi untuk klub profesional, ketegangan meningkat antara sejumlah klub dan Liga, menyusul disahkannya sejumlah perubahan pada regulasi pendaftaran dan keikutsertaan pemain asing, di tengah langkah kolektif untuk melakukan eskalasi dan menuntut peninjauan ulang atas keputusan tersebut. Para klub menilai keputusan itu akan berdampak langsung pada rencana teknis dan investasi mereka pada tim kelompok usia, serta mengancam prinsip kesetaraan peluang menjelang dimulainya musim baru.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi mengungkap adanya serangkaian komunikasi intensif antara sejumlah klub Liga Roshn profesional, dengan tujuan menyatukan sikap mereka terhadap perubahan terbaru yang disahkan oleh Liga pada regulasi pendaftaran dan keikutsertaan pemain asing.

Menurut surat kabar tersebut, para klub berniat mengambil langkah resmi untuk menolak regulasi itu, melalui pengiriman surat kepada pihak yang lebih tinggi, dan menuntut peninjauan ulang atas keputusan tersebut sebelum diberlakukan, di tengah keyakinan yang kian menguat di kalangan pejabat klub bahwa perubahan itu akan berdampak negatif pada rencana teknis mereka, serta pada investasi mereka pada pemain asing dalam tim kelompok usia.

Apa isi perubahan baru tersebut?

Regulasi baru itu menyebutkan bahwa daftar pemain muda tambahan harus mencakup pemain Saudi, atau jika mereka bukan warga Saudi, disyaratkan bahwa mereka lahir di Kerajaan Arab Saudi.

Secara praktis, hal ini berarti tidak diperbolehkannya pendaftaran pemain asing di luar kategori tersebut dalam daftar tim U-21, dengan hanya membatasi pendaftaran 10 pemain asing yang berhak tampil bersama tim utama dalam kompetisi liga.

Para klub: keputusan diambil tanpa kesepakatan penuh

Menurut sumber-sumber tersebut, sejumlah klub menilai bahwa perubahan baru itu disahkan tanpa tercapainya kesepakatan final dengan mereka, seraya menegaskan bahwa mereka tidak dimintai pendapat secara final sebelum regulasi tersebut disahkan.

Mereka menjelaskan bahwa lokakarya yang mendahului penerbitan regulasi tersebut ditujukan untuk bertukar pandangan dan membahas berbagai usulan, dan bukan bertujuan untuk mengesahkan perubahan yang mengikat, seraya menyebutkan bahwa sejumlah perwakilan klub telah menyampaikan keberatan atas usulan-usulan tersebut sejak awal diajukan.

Mengapa Liga mengubah regulasi?

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa Liga mengambil langkah ini dengan tujuan menutup celah terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya mengakali regulasi sebelumnya.

Pada musim-musim sebelumnya, sejumlah klub mendaftarkan pemain asing dalam tim kelompok usia atau tim U-21, lalu memanfaatkan mereka ketika salah satu pemain tim utama mengalami cedera atau absen, sehingga memungkinkan tetap terjaganya keikutsertaan 10 pemain asing dalam daftar pertandingan.

Liga menilai praktik ini mengurangi peluang keikutsertaan pemain muda Saudi, dan hal inilah yang mendorong mereka untuk memberlakukan perubahan baru tersebut.

Rencana teknis dan integritas kompetisi

Di sisi lain, klub-klub yang menolak bersikeras bahwa regulasi baru itu memberlakukan pembatasan tambahan yang membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan secara teknis para pemain asing yang telah mereka kontrak dengan tujuan mengembangkan tim kelompok usia.

Mereka juga menilai bahwa waktu penerbitan keputusan tersebut, sekitar dua pekan sebelum bergulirnya kompetisi liga, dapat memengaruhi integritas kompetisi, mengingat banyak klub bergantung pada rencana teknis dan kontrak yang disusun berdasarkan regulasi sebelumnya, sehingga keputusan itu perlu ditinjau ulang sebelum mulai diterapkan.

Dalam konteks yang sama, Liga memberitahu para klub bahwa dalam dua hari ke depan mereka akan menyampaikan mekanisme terperinci terkait keikutsertaan pemain asing yang terdaftar dalam tim U-21.

Liga juga akan menjelaskan mekanisme keikutsertaan para pemain tersebut dalam dua turnamen, Piala Pelayan Dua Kota Suci dan Piala Super Saudi, setelah sebelumnya regulasi musim lalu mengizinkan keikutsertaan pemain asing mana pun, baik yang terdaftar di tim utama maupun dalam tim U-21, dengan syarat jumlah pemain asing yang tampil dalam pertandingan tidak melebihi 10 pemain.

Perubahan peta kekuatan di dalam Liga

Sumber-sumber lain mengungkap kepada surat kabar "Asharq Al-Awsat" bahwa kelompok yang menentang perubahan tersebut menilai peta kekuatan di antara klub-klub liga profesional mengalami perubahan yang mencolok selama tiga tahun terakhir.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa klub-klub besar tidak lagi memiliki pengaruh yang sama seperti dahulu, yang memungkinkan mereka menghentikan atau mengubah sejumlah keputusan regulasi sebagaimana yang terjadi sebelumnya, di tengah menurunnya tingkat koordinasi di antara mereka.

Sebaliknya, muncul koordinasi yang lebih besar di antara sejumlah klub lain, yang kini lebih selaras dalam sikap mereka di dalam rapat-rapat Liga. Hal inilah yang tercermin pada disahkannya sejumlah keputusan regulasi selama periode terakhir, di antaranya perubahan terbaru pada regulasi pendaftaran dan keikutsertaan pemain asing.