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Klub-klub Liga Primer mencapai kesepakatan penting untuk memberikan dukungan finansial kepada para petinggi kompetisi kasta tertinggi yang menghadapi ancaman gugatan dari sponsor utama Manchester City. Langkah ini menyusul putusan pada September yang menyita perhatian, ketika juara Inggris delapan kali itu dinyatakan bersalah melanggar peraturan keuangan.

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Klub-klub kasta tertinggi sepakat melindungi jajaran pimpinan Liga Primer

Perwakilan dari seluruh 20 klub bertemu di London pada Kamis untuk memberikan suara mengenai jaminan perlindungan hukum bagi para petinggi Liga Primer dari potensi gugatan sponsor Manchester City. Usulan itu membutuhkan 14 suara agar disetujui. BBC Sport melaporkan bahwa hanya Man City dan Nottingham Forest yang menentangnya.

Kesepakatan tersebut menjamin perlindungan hukum bagi CEO Richard Masters serta anggota dewan Alison Brittain, Mai Fyfield, Dharmash Mistry, dan Matthew Ryder KC. Tanpa perlindungan itu, gugatan pencemaran nama baik oleh perusahaan sponsor City dapat menghabiskan miliaran pound untuk kompetisi tersebut.

Sponsor bereaksi, Masters membela putusan bersejarah

Reaksi keras dari sponsor yang berbasis di Abu Dhabi muncul tak lama setelah putusan pada September, ketika panel independen menyatakan City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait kontrak "palsu" yang "menggelembungkan" pendapatan secara artifisial. Etihad Airways menjajaki opsi hukum dalam waktu 24 jam , dengan tegas membantah adanya "kesepakatan komersial yang tidak semestinya" dan menyatakan para petinggi tidak menghubungi maskapai itu selama sidang.

Etisalat kemudian mengeluarkan pernyataan pada Senin: "Emirates Telecommunications Group Company PJSC [Etisalat] memandang temuan Liga Primer Inggris yang telah dipublikasikan, sejauh menyangkut Etisalat, sebagai sepenuhnya keliru dan mencemarkan nama baik. Etisalat secara aktif mempertimbangkan semua opsi terkait hak-haknya dan upaya hukum yang tersedia dalam perkara ini."

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Saat menyampaikan putusan pada akhir September, Masters membelanya: "Keputusan pokok ini menetapkan fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode tersebut. Keputusan ini merinci bagaimana klub secara sistematis melanggar Peraturan Liga Primer selama hampir satu dekade. Keputusan ini juga membenarkan langkah Liga Primer untuk mengajukan perkara ini terhadap Manchester City.

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"Meski proses hingga saat ini panjang dan sulit, Liga tetap bertekad agar fakta-fakta ditetapkan secara independen. Memastikan Peraturan yang disetujui oleh klub-klub sendiri ditegakkan demi menjaga integritas kompetisi merupakan tanggung jawab utama Liga Primer. Sangat penting bagi Liga untuk tetap kompetitif dan adil bagi semua klub serta suporter. Kami menjalankan peran itu dengan sangat serius.

"Perkara disipliner ini, beserta putusannya, adalah yang paling signifikan dalam sejarah Liga Primer. Masih ada unsur perkara yang harus diputuskan, termasuk, yang terpenting, sanksi apa yang harus dijatuhkan atas pelanggaran-pelanggaran ini. Setelah keputusan Komisi tersedia, kami berkomitmen untuk segera menuntaskan sisa proses guna memberikan kepastian bagi Liga, klub-klub kami, dan suporter."

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Dampak besar perkara ini menguji persatuan Liga Primer

Perselisihan ini menyoroti risiko komersial yang lebih luas di seputar perkara disipliner paling signifikan dalam sejarah Liga Primer. Meski redaksi putusan panel membahas pelanggaran sistematis City selama hampir satu dekade, pilihan kata tersebut membuat para petinggi kompetisi kasta tertinggi menghadapi risiko gugatan hukum yang sengit.

Dengan bersatu di London, 18 klub lainnya mendukung kewenangan jajaran pimpinan untuk menegakkan aturan keuangan. Namun, keputusan Nottingham Forest untuk berpihak kepada City menunjukkan bahwa kesepakatan bulat masih sulit tercapai ketika miliaran pound dipertaruhkan.

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Banding City dan sanksi yang belum diputuskan memperpanjang ketidakpastian

Manchester City tetap menyatakan tidak bersalah dan telah mengajukan banding atas temuan komisi independen. Proses selama 12 pekan itu diperkirakan baru akan selesai pada awal 2027, sehingga ketidakpastian hukum yang membayangi sepakbola Inggris terus berlanjut.

Selain itu, panel belum memutuskan sanksi yang akan diterima City atas pelanggaran peraturan tersebut. Hingga sanksi dan banding sama-sama diputuskan, Liga Primer menghadapi pertarungan panjang di luar lapangan.