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Dalam sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola Inggris, klub-klub Premier League memutuskan untuk terjun langsung ke pertarungan hukum. Pesannya jelas: kami tidak akan membiarkan dewan direksi sendirian menghadapi sponsor Manchester City.

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Klub-klub Inggris sepakat untuk menanggung biaya hukum dewan direksi Premier League apabila sponsor Manchester City memutuskan untuk menggugat mereka secara pribadi.

Keputusan Tanpa Preseden dalam Pertemuan di London

Klub-klub Premier League akan menanggung biaya dewan direksi jika sponsor Manchester City menempuh jalur hukum terhadapnya.

Dalam pertemuan yang digelar di London pada Kamis, yang mempertemukan para pemilik dan eksekutif klub sekaligus menjadi pertemuan pertama mereka sejak putusan terhadap City pada September, pemungutan suara dilakukan dan satu klub menyatakan penolakan. Hal itu diungkapkan sumber yang mengetahui hasilnya, yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan pernyataan secara terbuka, dan mengonfirmasinya kepada "The Athletic".

Berdasarkan keputusan ini, Richard Masters, CEO Premier League, akan mendapat perlindungan finansial apabila gugatan hukum diajukan terhadap dirinya.

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Keputusan tersebut juga mencakup empat anggota dewan direksi lainnya, yakni Alison Brittain selaku ketua dewan, serta tiga anggota non-eksekutif: Mai Fyfield, Dharmash Mistry, dan Matthew Ryder.

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Pertemuan yang berlangsung di Hotel Savoy, pusat kota London, itu dibuka dengan pemungutan suara atas agenda ini. Meski ada satu klub yang menolak, sumber menyebut diskusi mengenai topik tersebut berlangsung terbatas, dan Manchester City maupun sponsornya tidak disebut secara eksplisit selama pertemuan.

Sumber yang sama menyebut tujuannya adalah memastikan dewan direksi Premier League dapat menjalankan tugasnya dan mengambil keputusan demi kepentingan klub dan liga, tanpa keberpihakan maupun diskriminasi. Namun, yang menarik, tidak ada batas maksimal kontribusi setiap klub yang ditetapkan pada Kamis.

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Sponsor City Ancam Menggugat

Etihad Airways, sponsor resmi jersey klub sejak lama sekaligus mitra hak penamaan stadion, mengumumkan pada September bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum setelah sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan antara 2009 dan 2018.

Manchester City disebut telah menggelembungkan pendapatannya secara artifisial dan menekan biayanya melalui skema "pendanaan terselubung", seperti kontrak dan perjanjian "fiktif" yang "direkayasa" untuk menyembunyikan kontribusi dan investasi modal dari Abu Dhabi United Group, pemilik klub.

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Komisi tersebut menyimpulkan bahwa "perilaku klub jelas menunjukkan niatnya untuk mengakali aturan Premier League". Dalam pernyataan yang dirilis Premier League, Masters mengatakan Manchester City "melanggar aturan secara sistematis" "selama hampir sepuluh tahun".

Menanggapi putusan tersebut, Etihad Airways dalam pernyataan kepada "The Athletic" menegaskan bahwa pihaknya "dengan tegas menolak setiap kesimpulan, temuan, atau sindiran yang menyiratkan bahwa maskapai ini terlibat dalam pengaturan komersial yang tidak pantas".

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Etihad menambahkan bahwa pihaknya "sangat prihatin atas cara masalah ini diumumkan", dan bahwa "kurangnya kejelasan dan transparansi, ditambah pengungkapan informasi secara selektif, telah menimbulkan dampak merugikan bagi Etihad Airways, meskipun namanya tidak disebut dalam putusan yang dipublikasikan".

Etihad melanjutkan: "Etihad Airways akan berkonsultasi dengan penasihat hukum yang kompeten mengenai opsi dan jalur hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya".

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Dalam pernyataan kepada surat kabar London "The Times" pada 16 November, juru bicara Etisalat, sponsor Manchester City lainnya, mengungkapkan niat perusahaan untuk menempuh langkah serupa. "Etisalat Emirates Telecommunications menganggap temuan yang dipublikasikan Premier League terkait Etisalat sepenuhnya keliru dan menyinggung," ujarnya.

Pernyataan itu menambahkan: "Etisalat secara serius mempertimbangkan semua opsi terkait hak-haknya serta upaya hukum yang tersedia dalam masalah ini".

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City Ajukan Banding, Ironi Picu Polemik

Manchester City telah mengajukan banding atas putusan yang berpotensi membuat mereka terdegradasi ke divisi yang lebih rendah. Klub juga bersikeras tidak bersalah dan menolak keras temuan tersebut. Proses ini masih berjalan.

Ironisnya, apabila Manchester City masih menjadi salah satu klub Premier League dan sponsornya memutuskan untuk menggugat Masters serta anggota dewan direksi lainnya, City juga harus ikut menanggung biaya tersebut.

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Dalam agenda lain pertemuan itu, Howard Webb, Chief Refereeing Officer, menyampaikan perkembangan terbaru soal perwasitan. Sebagian sesi lainnya juga dikhususkan untuk diskusi yang sedang berlangsung mengenai kesepakatan dengan English Football League, tetapi tidak ada pemungutan suara terkait hal tersebut.